Kovačević luta, a Boban u šoku: Četvrti poraz u sedam utakmica, ovo će trener teško 'preživjeti'!

Piše Hrvoje Tironi,
Kovačević luta, a Boban u šoku: Četvrti poraz u sedam utakmica, ovo će trener teško 'preživjeti'!
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

ISTRA - DINAMO 2-1 Mario Kovačević na desnom boku pokušava igrati sa svima osim s - desnim bekom (Mikićem). I ta ga je tvrdoglavost koštala poraza od Celte i Istre. A sad lako moguće i posla u Maksimiru...

Nova utakmica, novi poraz. Tako navijači Dinama mogu okarakterizirati još jednu utakmicu svoje momčadi. Zagrepčani su poraženi u Puli 2-1, u dvoboju u kojem su odigrali dva potpuno različita poluvremena. Prvo katastrofalno, drugo dosta dobro. I baš taj ih je loš ulazak u dvoboj koštao poraza na Aldu Drosini...

