Obavijesti

Sport

Komentari 1
ROTACIJA MOMČADI

Kovačević mijenja pola ekipe! Ovo je mogući sastav Dinama za prvo kolo HNL-a i Slaven Belupo

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Kovačević mijenja pola ekipe! Ovo je mogući sastav Dinama za prvo kolo HNL-a i Slaven Belupo
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo otvara HNL protiv Slaven Belupa uz velike rotacije nakon napornog europskog tjedna! Kovačević vraća Stojkovića i sprema novu udarnu postavu, a neki europski aduti bit će na klupi

Admiral

Nova sezona HNL-a je pred vratima, a trener Dinama Mario Kovačević za prvu prvenstvenu utakmicu ima nešto širi izbor igrača nego u prethodnim europskim dvobojima. Dinamo u petak od 20 sati na Maksimiru otvara novu sezonu HNL-a protiv Slaven Belupa, a rotacije u početnom sastavu su zagarantirane. 'Modri' su u utorak igrali uzvratnu utakmicu 2. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Thuna i prošli dalje nakon produžetaka

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna VIDEO
Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Video: 24sata/pixsell

Nakon povratka Luke Stojkovića, koji je spreman za konkurenciju za početni sastav, Dinamov trener će zasigurno dodatno rotirati momčad i osvježiti udarnu postavu. Očekuje se da bi u odnosu na posljednji susret protiv Thuna priliku od prve minute mogli dobiti Niko Galešić, Stjepan Radeljić, Matteo Perez Vinlöf, Lukas Kačavenda i Fran Topić. Time bi dio igrača koji su iznijeli najveći teret u europskim utakmicama mogao preseliti na klupu.

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Foto: Kjetil Waber / SPP

Među pričuvama bi se tako mogli naći Moris Valinčić, Scott McKenna, Bruno Goda, Miha Zajc, Gabriel Vidović i Mateo Lisica, dok Kovačević i dalje traži najbolju kombinaciju za nastavak prvenstvene utrke. Prema najavama, Dinamo bi mogao krenuti u sastavu: Filipović - Galešić, Dominguez, Radeljić, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Kačavenda - Topić, Beljo, Oršić, piše Germanijak.

'Modri' u HNL ulaze s jasnim ciljem potvrditi status favorita, a Kovačević želi da momčad zadrži kontinuitet i nakon zahtjevnog europskog rasporeda, ali uz mnogo rotacija kako bi se udarni prvotimci stigli odmoriti i potpuno spremni dočekati iduće europske izazove. 

Statistika Dinamo - Slaven Belupo

Foto: Sofascore za 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Premierligaš je doveo dva pojačanja iz Reala, a Brentford kupio rekordnog asa
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Premierligaš je doveo dva pojačanja iz Reala, a Brentford kupio rekordnog asa

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili
EUROPSKA LIGA

VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili

Hajduk je prosuo prednost u drugoj minuti nadokande, a onda je novi šok uslijedio u prvim minutama produžetka kada su Ciprani pogodili za 3-0
Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo u Europi starta od drugog pretkola Lige prvaka, Hajduk od prvog pretkola Europske lige, a Rijeka i Varaždin od drugog pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026