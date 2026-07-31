Dinamo otvara HNL protiv Slaven Belupa uz velike rotacije nakon napornog europskog tjedna! Kovačević vraća Stojkovića i sprema novu udarnu postavu, a neki europski aduti bit će na klupi
Kovačević mijenja pola ekipe! Ovo je mogući sastav Dinama za prvo kolo HNL-a i Slaven Belupo
Nova sezona HNL-a je pred vratima, a trener Dinama Mario Kovačević za prvu prvenstvenu utakmicu ima nešto širi izbor igrača nego u prethodnim europskim dvobojima. Dinamo u petak od 20 sati na Maksimiru otvara novu sezonu HNL-a protiv Slaven Belupa, a rotacije u početnom sastavu su zagarantirane. 'Modri' su u utorak igrali uzvratnu utakmicu 2. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Thuna i prošli dalje nakon produžetaka.
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Nakon povratka Luke Stojkovića, koji je spreman za konkurenciju za početni sastav, Dinamov trener će zasigurno dodatno rotirati momčad i osvježiti udarnu postavu. Očekuje se da bi u odnosu na posljednji susret protiv Thuna priliku od prve minute mogli dobiti Niko Galešić, Stjepan Radeljić, Matteo Perez Vinlöf, Lukas Kačavenda i Fran Topić. Time bi dio igrača koji su iznijeli najveći teret u europskim utakmicama mogao preseliti na klupu.
Među pričuvama bi se tako mogli naći Moris Valinčić, Scott McKenna, Bruno Goda, Miha Zajc, Gabriel Vidović i Mateo Lisica, dok Kovačević i dalje traži najbolju kombinaciju za nastavak prvenstvene utrke. Prema najavama, Dinamo bi mogao krenuti u sastavu: Filipović - Galešić, Dominguez, Radeljić, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Kačavenda - Topić, Beljo, Oršić, piše Germanijak.
'Modri' u HNL ulaze s jasnim ciljem potvrditi status favorita, a Kovačević želi da momčad zadrži kontinuitet i nakon zahtjevnog europskog rasporeda, ali uz mnogo rotacija kako bi se udarni prvotimci stigli odmoriti i potpuno spremni dočekati iduće europske izazove.
Statistika Dinamo - Slaven Belupo
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