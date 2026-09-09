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TRENER DINAMA

Kovačević: Moramo biti oprezni s Ivanušecom, a drago mi je vidjeti ovakvu ljubav za Dinamo

Piše Luka Tunjić,
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Kovačević: Moramo biti oprezni s Ivanušecom, a drago mi je vidjeti ovakvu ljubav za Dinamo
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Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Igrali su igrači koji su prije dobivali manje prilika, kao i mlađi igrači. Planirali smo im dati priliku, da se što prije uklope. Vidio sam jako dobrih stvari, rekao je trener Dinama

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Dinamo se plasirao u osminu finala Hrvatskog kupa svladavši u Ivankovu tamošnjeg petoligaša Bedema s 4-0 (2-0), dok je ispao Osijek, a jedva prošla Gorica.  Aktualni osvajač Kupa je bez ikakvih problema prošao gostovanje kod slavonskog niželigaša, koji ove godine slavi 95 godina postojanja, i to u vrlo šarenom sastavu s novim igračima. 

Trener Mario Kovačević iskoristio je Kup kao priliku da rotira sastav, a njegova momčad zabila je u oba poluvremena. Nakon utakmice trener Dinama pohvalio je domaćinsku atmosferu u Ivankovu.

- Bilo je baš nogometno veselje, drago mi je vidjeti toliku ljubav prema Dinamu u Slavoniji. Velika je razlika između nas i Bedema, ozbiljno smo ušli u utakmicu. Igrali su igrači koji su prije dobivali manje prilika, kao i mlađi igrači. Planirali smo im dati priliku, da se što prije uklope. Vidio sam jako puno dobrih stvari, čekamo da pojačanja dođu na sto posto, bio je tu i "mali" Fuzy, dopao mi se danas. Zadovoljan sam i zahvaljujem se domaćinima na gostoprimstvu, čestitam im i na dobroj utakmici - rekao je Kovačević.

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Luka Ivanušec počeo je od prve minute i bio dvostruki strijelac. Kovačević nije skrivao kako je kandidat za prvu postavu.

- Imamo još dva treninga, ali sigurno će tamo igrati, vidjet ćemo hoće li početi ili ući. Trebamo biti oprezni, nije igrao dugo. Osijek je ozbiljna ekipa, bez obzira na to što su sad malo ušli u krizu, ali imaju dobre igrače. No, mi smo Dinamo i napravit ćemo sve za pobjedu na Opus Areni - zaključio je trener Dinama.

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