Kovačević: Želimo dovesti krilo i zamjenu za Mišića. Liga prvaka? Dinamo se nikoga ne boji...

Nasmijan i odmoran, s napunjenim baterijama, pojavio se Mario Kovačević na početku priprema Dinama za novu sezonu. A kako i neće biti, dokazao je prošle sezone trenersku klasu i vratio dvostruku krunu u maksimirske vitrine. Profeštalo se s navijačima, a dobro i odmorilo u posljednja tri tjedna, a sad se vraća žestoki tempo jer nova sezona je pred vratima.

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Modri će je otvoriti 23. srpnja u drugom pretkolu Lige prvaka. Za razliku od prošle sezone, ovaj put ih čeka žrvanj kvalifikacija, ali Kovačević će imati 40 dana za izbrusiti formu svojih igrača. I ne manje bitno, svi su tu osim Stjepana Radeljića i Scotta McKenne, koji su na Svjetskom prvenstvu, pa će od početka kvalifikacija na raspolaganju imati udarne snage.

Dinamovci će početak priprema odraditi u Zagrebu, a onda 22. lipnja sele u Brdo kod Kranja. Tamo će odraditi središnji dio priprema i odigrati dvije prijateljske utakmice.

Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- A kako neću biti nasmijan, ha, ha. Sretan sam i zadovoljan prošlom sezonom, uživali smo na odmoru, ali smo iščekivali novu sezonu. Svjesni smo da je ova bila dobra, ali u novoj se želimo nadograditi i želimo biti još bolji. I to je jako bitno da smo prvi dan kompletni, da krenemo ozbiljno. Nemamo puno vremena, mjesec dana je do prve utakmice drugog pretkola Lige prvaka. Svjesni su i igrači da moramo krenuti ozbiljno. Ovaj prvi tjedan ćemo uz treninge ujutro imati liječničke preglede i testiranja igrača, ali koliko vidim, svi su zdravi i spremni. Mislim da je tri tjedna bio idealan odmor. Za oni koji su više igrali, dobili su desetak dana odmora više, dobro su se odmorili i vidim na njima da su jedva čekali da krenemo s pripremama - kazao je Kovačević pa nastavio:

- Pritisak? U Dinamu je uvijek pritisak, ali znamo kakva je bila prošla sezona, a ipak smo to posložili. Ne možemo se opustiti, ali imamo temelje i želimo se nadograditi. Napravili smo ono što smo htjeli, vratili smo obje titule i želimo nastaviti u takvom ritmu. Nadam se da ćemo biti zdravi i biti pravi već u drugom pretkolu, ne bojimo se nikoga. Ako želimo igrati Ligu prvaka, nećemo razmišljati koga ćemo izvući, nego da mi budemo pravi.

Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mnogi dinamovci vruća su roba na tržištu. Bit će odlazaka, ali i dolazaka. Već su stigli Mislav Oršić i Stjepan Radeljić.

- Što se tiče prijelaznog roka, prezadovoljan sam suradnjom sa svima, s predsjednikom i sportskim direktorom, a najbitnije je da smo svi i dalje tu. Bit će sigurno još promjena, ali u klubu radimo dobar posao i siguran sam da ćemo biti još bolji. Doveli smo Oršića, znamo kakav je to igrač i siguran sam da će nam pomoći na terenu, ali i van terena jer je bitan za svlačionicu i puno je toga prošao. Znamo da tražimo zamjenu za kapetana Mišića, još jednu "šesticu", možda i "osmicu", a Radeljića smo već doveli. Navikao sam se na to da će biti puno promjena. Mislim da ima puno interesa za naše igrače. Svjesni smo toga, ali tu je sportski sektor koji radi s predsjednikom i vjerujem da će oni najbolje odlučiti. Ja sam sretan što su oni sad tu s nama, a vidjet ćemo što će biti u budućnosti.

Kad će igrači na spavanje obzirom na utakmice na SP-u?

- Imamo i prstene pa ih kontroliramo znamo koliko spavaju, ha, ha. Ove utakmice navečer u 21, 22 su idealne za pogledate, a za ove noćne utakmice imaju reprize ako nekoga zanima. Igrači su svjesni da je san bitan, pogotovo tijekom pripremnog perioda. Spavat će oni dovoljno, ne brinem se ja za njih - zaključio je trener Dinama.