Trener Dinama javno je nahvalio pričuve poslije utakmice s Vukovarom, a dodatnu energiju u momčad unijeli su Stojković, Kulenović, Hoxha i Goda. I Kovačević je najavio kako bi netko mogao startati već u Rijeci...
ROŠADE U DINAMU PLUS+
Kovačević najavio promjene: Stojković sve bliže prvoj postavi
Mario Kovačević uspješno je započeo avanturu na klupi Dinama, 'plavi' su u prve dvije utakmice svladali Osijek (2-0) i Vukovar (3-0). Istina, Dinamo je u obje utakmice imao teških razdoblja, situacija u kojima je opasno 'visio', ali dvije pobjede bez primljenog gola vesele svakog navijača 'modrih'. A u prvih 180 minuta najviše su u Dinamovim redovima oduševile - pričuve.
