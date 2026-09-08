Iz Dinama B pozvali smo šestoricu i oni će dobiti priliku, Poštujemo Bedem, ali idemo po prolaz, kazao je trener Dinama
Kovačević najavio promjene za Kup: Pitanje pobjednika treba riješiti što je moguće ranije...
Dinamo u srijedu od 16.30 započinje nastup u Hrvatskom nogometnom kupu. U šesnaestini finala gostovat će kod Bedema iz Ivankova, petoligaša iz Slavonije. Momčad Marija Kovačevića tako kreće u obranu trofeja koji je osvojila prošle sezone pobjedom protiv Rijeke u finalu odigranom u Osijeku.
Kovačević je uoči utakmice najavio promjene u sastavu te priliku igračima koji su dosad imali manju minutažu.
- Prije svega zanima nas prolaz u sljedeći krug. Nećemo nikoga podcjenjivati, pogledali smo Bedem kako bismo bolje upoznali njegovu momčad. Pružit ćemo priliku i nekim igračima koji su dosad manje nastupali, a tu je i dosta novih za koje želimo da se što bolje uklope - rekao je trener Dinama.
Zagrebačku momčad već u subotu čeka prvenstveni dvoboj protiv Osijeka, pa Kovačević gostovanje u Ivankovu želi iskoristiti i za širenje konkurencije unutar momčadi.
- Bitna nam je utakmica u Ivankovu da se novi igrači, kao i oni koji su dosad manje igrali, što bolje pokažu i pojačaju konkurenciju već za subotu protiv Osijeka - dodao je.
Priliku će dobiti i nekoliko mladih igrača iz druge Dinamove momčadi.
- Imamo i neke novopridošle igrače, a iz Dinama B pozvali smo šestoricu i oni će dobiti priliku. Moramo krenuti ozbiljno od prve minute kako bismo što prije riješili pitanje pobjednika i izbjegli probleme. Poštujemo Bedem, ali idemo po prolaz. Želimo pobijediti i što prije uklopiti nove igrače - zaključio je Kovačević.
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