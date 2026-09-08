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UOČI GOSTOVANJA

Kovačević najavio promjene za Kup: Pitanje pobjednika treba riješiti što je moguće ranije...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Kovačević najavio promjene za Kup: Pitanje pobjednika treba riješiti što je moguće ranije...
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Iz Dinama B pozvali smo šestoricu i oni će dobiti priliku, Poštujemo Bedem, ali idemo po prolaz, kazao je trener Dinama

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Dinamo u srijedu od 16.30 započinje nastup u  Hrvatskom nogometnom kupu. U šesnaestini finala gostovat će kod Bedema iz Ivankova, petoligaša iz Slavonije. Momčad Marija Kovačevića tako kreće u obranu trofeja koji je osvojila prošle sezone pobjedom protiv Rijeke u finalu odigranom u Osijeku.

Kovačević je uoči utakmice najavio promjene u sastavu te priliku igračima koji su dosad imali manju minutažu.

- Prije svega zanima nas prolaz u sljedeći krug. Nećemo nikoga podcjenjivati, pogledali smo Bedem kako bismo bolje upoznali njegovu momčad. Pružit ćemo priliku i nekim igračima koji su dosad manje nastupali, a tu je i dosta novih za koje želimo da se što bolje uklope - rekao je trener Dinama.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zagrebačku momčad već u subotu čeka prvenstveni dvoboj protiv Osijeka, pa Kovačević gostovanje u Ivankovu želi iskoristiti i za širenje konkurencije unutar momčadi.

- Bitna nam je utakmica u Ivankovu da se novi igrači, kao i oni koji su dosad manje igrali, što bolje pokažu i pojačaju konkurenciju već za subotu protiv Osijeka - dodao je.

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Priliku će dobiti i nekoliko mladih igrača iz druge Dinamove momčadi.

- Imamo i neke novopridošle igrače, a iz Dinama B pozvali smo šestoricu i oni će dobiti priliku. Moramo krenuti ozbiljno od prve minute kako bismo što prije riješili pitanje pobjednika i izbjegli probleme. Poštujemo Bedem, ali idemo po prolaz. Želimo pobijediti i što prije uklopiti nove igrače - zaključio je Kovačević.

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