Kovačević nikad nije bio izraziti favorit u Europi: Dinamo mora biti pravi i pobijediti sa stilom!
Željko Sopić savršeno poznaje Dinamo, ali on u svojim redovima ipak nema Stojkovića, Mišića, Zajca i Belju. Razlika u kvaliteti je ogromna, to se na kraju današnje večeri mora vidjeti i na semaforu...
Mario Kovačević mirno je odradio uvod sezone, iako je trenera "modrih" u uzvratnom dvoboju protiv Thuna pomazila i božica Fortuna. Dinamo se sad okreće novim europskim obvezama, večeras (od 20 sati) u Maksimir stiže Kauno Žalgiris. Zagrepčani ovdje nemaju nikakvo pravo na kiks, litavski prvak jednostavno mora "pasti". I to mora biti dojmljivo, to mora biti uvjerljivo, sve u skladu s razlikom u kvaliteti, tradiciji i europskom renomeu današnjih suparnika. Da, na klupi Litavaca sjedi Željko Sopić, koji sigurno sprema nekakvu zamku za Kovačevića, ali danas će apsolutno sve biti na strani "modrih".