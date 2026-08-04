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Foto: Igor Soban/PIXSELL
DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS PLUS+

Kovačević nikad nije bio izraziti favorit u Europi: Dinamo mora biti pravi i pobijediti sa stilom!

Piše Hrvoje Tironi,

Željko Sopić savršeno poznaje Dinamo, ali on u svojim redovima ipak nema Stojkovića, Mišića, Zajca i Belju. Razlika u kvaliteti je ogromna, to se na kraju današnje večeri mora vidjeti i na semaforu...

Mario Kovačević mirno je odradio uvod sezone, iako je trenera "modrih" u uzvratnom dvoboju protiv Thuna pomazila i božica Fortuna. Dinamo se sad okreće novim europskim obvezama, večeras (od 20 sati) u Maksimir stiže Kauno Žalgiris. Zagrepčani ovdje nemaju nikakvo pravo na kiks, litavski prvak jednostavno mora "pasti". I to mora biti dojmljivo, to mora biti uvjerljivo, sve u skladu s razlikom u kvaliteti, tradiciji i europskom renomeu današnjih suparnika. Da, na klupi Litavaca sjedi Željko Sopić, koji sigurno sprema nekakvu zamku za Kovačevića, ali danas će apsolutno sve biti na strani "modrih".

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