DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS PLUS+

Kovačević nikad nije bio izraziti favorit u Europi: Dinamo mora biti pravi i pobijediti sa stilom!

Piše Hrvoje Tironi,

Željko Sopić savršeno poznaje Dinamo, ali on u svojim redovima ipak nema Stojkovića, Mišića, Zajca i Belju. Razlika u kvaliteti je ogromna, to se na kraju današnje večeri mora vidjeti i na semaforu...