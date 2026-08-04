Kovačević o džokeru: Bilo mi je žao i lani kad je otišao. Živimo za Ligu prvaka, ali treba proći...

Dinamo je stigao do još jedne velike europske pobjede, u Maksimiru je pao Kauno Žalgiris. Zagrepčani su slavili 5-0, a Sopićeva se momčad mogla u Maksimiru i gore provesti. Jednostavno, litavski prvak niti u jednom trenutku nije uspjevao parirati "modrima", niti uspostaviti kakvu-takvu terensku ravnotežu, sve je bilo na strani Dinama. Zabijali su Zajc, McKenna, Lisica, Stojković i Kačavenda.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

- Sve se vidjelo na terenu, dobro smo pripremili utakmicu, znali smo da će oni biti u bloku. Imali smo dobra krila, nije bilo lagano do prvog gola, organizirano su se branili. Čim je pao prvi gol, drugi je sam došao. Zadovoljni smo igrom i rezultatom, oni su imaali jednu gredu iz daljine, to je bilo to. Evo danas nije zabio Beljo, nagradit će i njega, puno je toga dobroga napravio, sretni smo i zadovoljni, sad imamo tjedan dana mira uoči uzvrata - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Promjene? U tjedan dana svim sam igračima dao priliku, ovima na koje računamo. I dalje ćemo to raditi, svi su to dobri igrači, u Litvu idemo ozbiljno, na pobjedu. Želimo skupljati te bodove. Nećemo čuvati rezultat, imamo dobar tjedan, odigrati dobro, pa ćemo razmišljati dalje.

Očekujete li još koja pojačanja?

- Naš kadar? Zadovoljan sam, nisam kukao ni na početku sezone protiv Thuna, kad su neki otišli, neki nisu imali pravo igrati. Sad je to malo ozbiljnije, vidjet ćemo, uvijek nam dobar igrač dobro dođe. Stvarno živimo za Ligu prvaka, treba proći Žalgirisa, pa ćemo razmišljati dalje.

I Sopić je nahvalio Luku Stojkovića...

- Stojković? To ja najbolje znam kakav je on, kad se slagala momčad i kad je on postao glavni igrač, odmah smo smo bili kvalitetniji. Svi su moji kvalitetni igrači, ali takav igrač čini sve druge boljima, to je tako u svakoj momčadi na svijetu. Moramo ostati sportaši, proći uzvrat, pa ćemo o Vikingu. Ako su dobili Bodo Glimt 5-0 dobri su, ići ćemo ih gledati.

Malo o Željku Sopiću...

- Mi smo uvijek bili u dobrim odnosima, još dok smo bili igrači. Čestitam mu, iz ove momčadi izvlači maksimum. Oni su napravili povijesni uspjeh, idu u Konferencijsku ligu, nisu oni toliko loši koliko smo mi dobri. Želim mu puno sreće, on je pravi sportaš i kolega, cijenim ga i poštujem.

Evo što je kazao u TV intervjuu za MAXSport.

- Čestitke zaslužuju moji igrači, od prve minute bili smo dobri. Nije bilo lako, držali su plitki blok do prvog gola. Ali kad toliko protivniku ulazite u šesnaesterac, ne znam koliko puta, poslije prvog gola je bilo lakše. I drago mi je što nismo stali kod 2-0, što smo u drugom poluvremenu zabili još. Prije utakmice sam rekao da ne bježim od uloge favorita. Nije još ništa gotovo, ali iskoristili smo dobar ždrijeb, znali smo da smo u drugom pretkolu dobili najtežeg protivnika. Ali želimo pobijediti gore i zbog koeficijenta. Ne možemo nažalost igrati protiv Rijeke za vikend, nismo mi to htjeli, ali je tako zbog rasporeda. Želimo ući i u Ligu prvaka i dat ćemo sve od sebe. Od prve minute ćemo i u Litvi tražiti pobjedu.

Viking u play-offu?

- Moramo još proći ovo. Normalno da ćemo i sad polako skautirati Viking, imamo tjedan dana mira da se u miru pripremimo za uzvrat. A Viking je odlična momčad, koliko smo dosad čuli.

Lukas Kačavenda je drugu europsku utakmicu u nizu zabio, prošle sezone ga nije bilo.

- I prošle godine mi je bilo žao kad je otišao, ali bilo je puno veznih igrača. Falila nam je osmica kad se vratio, imao je ponudu, ali pokazao se od prve utakmice priprema da je dio nas. Drago mi je zbog njega, pokazao je talent u Lokomotivi, imao je nesreće s ozljedama, želim mu da ovako nastavi.

- Utakmica protiv Thuna nam je bila najteža. Ne možete protiv prvaka Švicarske reći da igraju David i Golijat. Kad smo to prošli, rekao sam da ćemo biti bolji. Pokazalo se to i protiv Belupa, a danas je bitno da smo uoči uzvrata tako reći riješili tu utakmicu. Za uzvrat imam širok kadar, svi čekaju igrati. Svi su dobili u ove tri, četiri utakmice koje smo igrali. I zato smo bolji i kvalitetniji.

Što do kraja prijelaznog roka?

- Trener uvijek očekuje nove igrače, možda bude i dolazaka i odlazaka. Vidjet ćemo što su u upravi odlučili.