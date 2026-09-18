Kovačević objasnio zašto je Dinamo u krizi: 'Da samo idemo gore, završili bismo na Mjesecu'

Baš u ovo doba, prije godinu dana, Dinamo je upao u krizu. Ušao je u seriju loših rezultata i još neuvjerljivih partija, no Mario Kovačević uspio je razbuditi momčad i na kraju doći do dvostruke krune u domaćim natjecanjima. Krize su neminovne u nogometu, a kad je Kovačević u pitanju, jesen mu baš i nije draga jer opet mu se na klupi "modrih" ponavlja prošlogodišnja epizoda.

Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Njegova momčad je u posljednjih tjedan dana izgubila od Osijeka (4-2) i remizirala s Hapoelom (0-0) u Europskoj ligi, no još više od toga zabrinjava što već dulje vrijeme igraju poprilično blijedo i bezidejno. Mnogi igrači su izvan forme, igra je nepovezana, bez jasnog plana i ideje, i to se osjeti na rezultatima. Kako često ističu igrači i treneri, u nogometu je pozitivno to što već za tri dana možeš ispraviti sve. A može li i Dinamo popraviti dojam, doznat ćemo u nedjelju od 20 sati kada će na Maksimiru igrati s Lokomotivom u 8. kolu HNL-a. Utakmicu je najavio trener Kovačević.

Kakvo je stanje u momčadi nakon svega što se dogodilo?

- Ja sam nakon Hapoela pohvalio svoje igrače. Nismo u idealnom stanju, ali smo se borili i izvukli bod. Gledam pozitivno na sljedeću utakmicu, želimo pobijediti Lokomotivu i ići na odmor. Nije bio lak period, ali ne sumnjam u svoju momčad. Beljo i Radeljić će biti spremni, Kačavenda je upitan zbog ozljede. Ne čeka nas lagana utakmica, moramo igrati kao u Bukureštu i dati sve od sebe. Nije lako stanje, ali nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu i pobijediti.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Što se događa u momčadi da su igrači u ovako lošoj formi?

- Ne događa se ništa novo. U svakom sportu je valovito s formom. Da idemo samo gore, došli bismo na Mjesec. Borili smo se u kvalifikacijama, bilo je teško i i ušli smo u Europsku ligu, a ni to nije lako postići. Htjeli smo Ligu prvaka i pali smo nakon što nismo uspjeli se plasirati. Više je razloga, neki igrači su došli, neki otišli, neki su izvan forme. Momčad se mijenja i u odnosu na proljeće je puno novih igrača i trebat će im vremena da uđu u formu. Ništa se čudno ne događa, moramo proći taj period.

Je li ovo pitanje forme ili psihičko stanje momčadi?

- Sve je to miješano. Došli su novi igrači, psihičko stanje nije bilo idealno nakon što nismo izborili Ligu prvaka. Mi se borimo, protiv Osijeka je bilo slabo, ali protiv Hapoela smo dali sve da izvučemo bod. Svaki bod je u Europi jako bitan, bit će i ovaj jako bitan, vidjet ćete. Ovaj period je takav kakav je, preživjet ćemo. Vjerujem svojim igračima, imamo dva treninga da se dobro pripremimo. Kad se novi igrači uklope i kad se stari vrate u formu, bit će to dobro.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dosta igrača odlazi u reprezentaciju. Kako ćete iskoristiti ovu pauzu?

- Drago mi je da imamo dosta reprezentativaca, tu se vidi naš rad. Neke igrače ćemo osvježiti, s nekima raditi na kondiciji, iskoristit ćemo trotjednu stanku najbolje što možemo.

Kako pobijediti Lokomotivu?

- Dobro je ušla u prvenstvo pa je ušla u niz poraza. Protiv Rijeke su uzeli bod. I oni žele uzlaznu putanju, nikad nije bitno tko je u kakvoj formi kad igramo protiv njih, teške su to utakmice, ali svjesni smo da smo kvalitetniji i pokazat ćemo to na terenu.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Odlazi li Arber Hoxha?

- Ne želim o tome dok ne bude službeno, nemam ja tu što komentirati.

Osjećate li dodatni pritisak uoči utakmice i jeste li razgovarali s Bobanom?

- Svakodnevno razgovaramo i to je najbolja stvar za jedan klub da su trener i predsjednik u komunikaciji. Pritisak? Ni najmanje, rekao sam prije ovih utakmica da sam ponosan na sve što smo napravili s ovom momčadi. Dođu trenuci krize kao ova, izvući ćemo se iz ovoga još bolji i jači. Imam pritisak sa svoje strane jer znam da trebamo bolje, nemam tu sad što pojašnjavati. Vjerujem da će to u nedjelju biti bolje. Ne sumnjam u igrače i klub, ako netko sumnja, to je njegov problem.