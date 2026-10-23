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Kovačević ostao na klupi, a evo koliku bi otpremninu Dinamo morao platiti u slučaju otkaza

Piše Issa Kralj,
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Kovačević ostao na klupi, a evo koliku bi otpremninu Dinamo morao platiti u slučaju otkaza
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Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Naime, u slučaju da Dinamo smjeni Marija Kovačevića, morat će mu isplatiti iznos od šest mjesečnih plaća, odnosno 240 tisuća eura

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Iako je bilo upitno hoće li Mario Kovačević nakon poraza od NEC-a u 3. kolu Europske lige ostati trener Dinama, predsjednik kluba Zvonimir Boban i dalje mu vjeruje pa će Kovačević još ostati na klupi aktualnog hrvatskog prvaka. 

Dinamo je u dosadašnje tri europske utakmice ostvario jedan remi (Hapoel, 0-0), slavio je pred domaćom publikom protiv Anderlechta, ali nije uzeo tri boda protiv nizozemske momčadi. Sada 'modre' čekaju teži europski dvoboji, slijede utakmice protiv Sunderlanda i Bayer Leverkusena, a ništa lakši raspored nije ni u domaćem prvenstvu. 

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a
Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zagrebačka momčad u HNL-u brani titulu koju su vratili na Maksimir prošle sezone, a osvojili su i Kup. Kovačević je klupu 'modrih' preuzeo u lipnju 2025., a u slučaju otkaza zaradit će lijepi iznos. 

Naime, u slučaju da Dinamo smjeni Marija Kovačevića, morat će mu isplatiti iznos od šest mjesečnih plaća, odnosno 240 tisuća eura jer mjesečno zarađuje 40 tisuća eura. 

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Komentari 20
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