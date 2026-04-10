Kovačević ove sezone već ima petoricu dvocifrenih strijelaca: Lani je to bio samo jedan igrač
Sandro Kulenović jedini je prošle sezone došao do brojke od 10 (ili više) golova u sezoni, a sad su tu uz njega (iako je na zimu otišao u Torino) još Beljo, Bakrar, Stojković i Zajc. Kovačevićevi napadači briljiraju...
Dinamo se i dalje poigrava s domaćom konkurencijom, nogometaši Marija Kovačevića u srijedu su u polufinalu Kupa lakoćom "natrpali" Goricu (6-3). Zagrepčani su u tom dvoboju pokazali dva lica, određenu ranjivost u defenzivnoj liniji (domaćinu je zbog malog zaleđa poništen još jedan gol), ali i veliku napadačku moć. Razigranost, lucidnost, individualnu i kolektivnu kvalitetu, sve ono što danas krasi ozbiljne europske momčadi.