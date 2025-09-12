Obavijesti

Kovačević prije Gorice: Bennacer bi mogao igrati protiv Hajduka, a Dalić je pričao s Bobanom...

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Čekam Gabriela da se oporavi, tu je s nama još uvijek, nešto se piše, ali on je tu. Mikića nisam mogao koristiti, bio je s reprezentacijom, vjerujem da će se oporaviti i biti u konkurenciji, rekao je Kovačević o desnom beku

Reprezentativna stanka i pobjeda u Kupu protiv imenjaka iz Predavca (6-0) je iza zagrebačkog Dinama, a ispred izabranika Marija Kovačevića sad je domaća ligaška utakmica protiv Gorice u nedjelju, 14. rujna, od 19 sati i 15 minuta na Maksimiru. U prvih pet utakmica sezone 'modri' su imali četiri pobjede i remi u petom kolu u gostima kod Varaždina (2-2).

- Igraju zanimljiv nogomet, mnogo su mijenjali, slično kao i mi. U gostima osvajaju bodove, moram pohvaliti kolegu Carevića, doveo je neke igrače kojima je bio trener u Šibeniku, igra s tri iza i dobro je to posložio. Razmišljamo samo prema pobjedi, imaju iskusnih igrača, ali i mladih. Očekujem dobru njihovu utakmicu, ali još bolju očekujem od nas - započeo je Kovačević.

SJAJNE BROJKE Modri napadači već isporučuju: Kovačevićeva trojka zabila čak 72% golova na početku sezone!
Modri napadači već isporučuju: Kovačevićeva trojka zabila čak 72% golova na početku sezone!

- Pauzu smo jako dobro iskoristili, igrači koje su više igrali su uglavnom trenirali, idućih mjesec dana neće baš biti prostora za treninge. Odigrali smo u Senju i Predavcu, igrači s manjom minutažom su to dobro iskoristili. Konkurencija se povećala, svi su zdravi, igrači koji su bili u reprezentacijama su se vratili zdravi, dobra, pozitivna atmosfera i očekujemo dobru utakmicu s Goricom.

U Kupu su priliku dobili mnogi koji inače manje igraju, a istaknuo se Mounsef Bakrar (24) s tri gola. Sad je ispred 'modrih' naporno razdoblje sa šest utakmica u tri tjedna. Tu je i najveća zvijezda Ismael Bennacer (27).

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Varaždin - Dinamo (2-2)

Pokretanje videa...

Sažetak Varaždin - Dinamo 01:41
Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Bit će nekih promjena, nismo sve utakmice u prvih pet kola igrali u istom sastavu. Bennacer je odradio jako dobar trening, tu je tek sedam dana. Nećemo ga koristiti protiv Gorice, ali vjerujem da će u Splitu moći odraditi jedan dio utakmice. Za nas kao momčad sigurno veliku dimenziju, ali jako puno znači za momčad. Znamo mu kvalitetu i što je sve napravio, oduševljen sam kad dođe takav jedan igrač. Vidi se razlika i moći će mnogi doći uživati u njegovim igrama. Bakrar voli igrati na krilu, on i Zajc su kasnije došli i nismo žurili s njima. Pokazao se kao pojačanje - objasnio je trener Dinama.

BITNA PROMJENA Bennacer bi ipak mogao igrati za Dinamo u grupnoj fazi EL?! Uefa je promijenila pravilo...
Bennacer bi ipak mogao igrati za Dinamo u grupnoj fazi EL?! Uefa je promijenila pravilo...

- Veliki dan za Dinamo, svi su navijači to htjeli. Pozivam sve članove koji mogu da glasaju, bitno nam je da utakmicu u nedjelju odigramo dobro i da razveselimo navijače. 

Velika je konkurencija u momčadi, pogotovo u veznom redu, a s druge strane na desnom beku se spominjao i dolazak Antonija Boseca (28), tu je i mladi Noa Mikić (18) koji čeka priliku, ali i dalje je u klubu Ronaël Pierre Gabriel (27).

- Imamo mnogo utakmica, kvalitetne igrače, svi će dobiti priliku. Forma je bitna, tko bude u boljoj formi taj će igrati. Stvarno imamo kvalitetu. Čekam Gabriela da se oporavi, tu je s nama još uvijek, nešto se piše, ali on je tu. Mikića nisam mogao koristiti jer je bio s reprezentacijom, vjerujem da će se što prije oporaviti i da će biti u konkurenciji za sastav - objasnio je trener 'modrih'.

Veliki talent Cardoso Varela (16) igrao je u Kupu, dobiva sve više minuta u ligi, a možda ga uskoro vidimo i u udarnom sastavu.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Odigrao je dobro ove dvije utakmice, vidjet ćemo hoće li ući ili će startati - kratko je prokomentirao trener Dinama.

Na proteklom reprezentativnom okupljanju nije bilo igrača Dinama u A selekciji, ali rekao je Kovačević da vjeruje kako će na sljedećem okupljanju Dinamo imati hrvatskog A reprezentativca.

- Vjerujem da ako nastavimo ovako igrati da ćemo imati reprezentativaca, tu je Beljo, Stojković, svi su naši igrači po meni u krugu reprezentacije. Tu su i Nevistić i Mišić, zašto ne. Razgovarao sam s izbornikom Dalićem, ali ne o tome. Želim da svojom igrom izbore mjesto. Izbornik je bio tu, razgovarao je i s predsjednikom Bobanom, ali ne mogu reći o kojim se igračima raspitivao, neke bih stvari ostavio po strani - zaključio je Kovačević.

OSTALO

