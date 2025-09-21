Zvonimir Boban i Mario Kovačević na ljeto su slagali momčad, ali čak tri njihova 'zamišljena prvotimca' danas su na klupi. I sad se trebaju dokazati, pokušati vratiti svoja mjesta u početnom sastavu...
PLAVI LAKŠE DIŠU PLUS+
Kovačević pronašao dobitnu kariku za sredinu terena: Taj će igrač biti baš veliko pojačanje!
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je sigurno prošao Poljud, i u trećem gostujućem derbiju ove sezone slavio 2-0. Zagrepčani su istim rezultatom slavili i u Osijeku i u Rijeci, sad su na dojmljiv način prohujali Splitom. Bila je ovo možda i najkompletnija partija "modrih" ove sezone. Nogometaši Marija Kovačevića možda i nisu stvorili pregršt veliki prilika, ali domaćinu nisu dopustili praktički ništa. Niti jednu pravu šansu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku