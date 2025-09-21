Obavijesti

PLAVI LAKŠE DIŠU PLUS+

Kovačević pronašao dobitnu kariku za sredinu terena: Taj će igrač biti baš veliko pojačanje!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zvonimir Boban i Mario Kovačević na ljeto su slagali momčad, ali čak tri njihova 'zamišljena prvotimca' danas su na klupi. I sad se trebaju dokazati, pokušati vratiti svoja mjesta u početnom sastavu...

Dinamo je sigurno prošao Poljud, i u trećem gostujućem derbiju ove sezone slavio 2-0. Zagrepčani su istim rezultatom slavili i u Osijeku i u Rijeci, sad su na dojmljiv način prohujali Splitom. Bila je ovo možda i najkompletnija partija "modrih" ove sezone. Nogometaši Marija Kovačevića možda i nisu stvorili pregršt veliki prilika, ali domaćinu nisu dopustili praktički ništa. Niti jednu pravu šansu.

