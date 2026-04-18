Obavijesti

Sport

Komentari 4
IZJAVE TRENERA

Kovačević: Protivnicima ne bi trebali dozvoljavati ove stvari! Sanchez: Patimo radi rasporeda

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
3
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Veseli me naš karakter, počeli smo bolje igrati nakon što smo počeli gubiti. Izjednačili smo i vjerujem da bi pobijedili da je bilo još vremena. Stigli smo bod bliže osvajanju prvenstva, poručio je Kovačević

Admiral

U derbiju 30. kola Hrvatske nogometne lige, Dinamo i Rijeka podijelili su bodove na Maksimiru (2-2). Dvostruki strijelac za aktualnog prvaka bio je Tiago Dantas, koji je oba puta bio precizan s bijele točke. Zagrebački je klub također imao dvostrukog strijelca, Dion Drena Beljo nastavio je golgetersku seriju i došao do brojke od 27 golova u sezoni.

- Čestitam igračima na dobroj utakmici. Suprotstavili su se najboljoj momčadi u ligi. Dinamo je u sjajnoj formi, zabija puno golova, a mi smo se dobro nosili s njime. Opet je bilo blizu, a bilo je teško bez Tonija Fruka, koji je naš najbolji igrač, ali dečki su pokazali sjajan karakter na teškom gostovanju - rekao je Sanchez nakon utakmice.

Aktualni prvak dočekat će 31. kolo HNL-a na četvrtom mjestu, s obzirom na to da je Varaždin osvojio tri boda protiv Osijeka u petak i time stekao dva boda prednosti u odnosu na Riječane. Trener Rijeke svjestan je situacije.

- Sve je moguće, moramo biti spremni za sve. Želim biti pozitivan, želimo se kvalificirati za Europu. Ova je situacija jako zanimljiva i, vjerujem, pozitivna za hrvatski nogomet. Odlična je stvar kada se nekoliko klubova nadmeće za titulu i mjesta koja vode u Europu.

Ova je utakmica bila najava onog što nas čeka 13. svibnja na Opus Areni, kada će Rijeka i Dinamo odmjeriti snage u finalu Kupa.

- U prošloj smo utakmici izgubili jednog od ključnih igrača, Fruka. Nadam se da ćemo ga dobiti za finale, ali to još ne znamo. Bit će jako teško pobijediti tu utakmicu bez njega. Ostali smo danas i bez Oreča, a cijele sezone patimo zbog kalendara. Imat ćemo manje odmora od Varaždina u srijedu... - zaključio je Sanchez.

Iako je Rijeka stala na kraju pobjedničkom nizu, Mario Kovačević prihvatio je bod na Maksimiru.

- Nemam što zamjeriti igračima, koji su jako dugo držali formu. U posljednjim utakmicama protivnicima dozvoljavamo neke stvari koje ne bi trebali. Kao da smo mislili da je utakmica gotova nakon što smo došli do tog ranog gola. Nismo ništa dozvolili Rijeci, ali nismo bili dobri s loptom - rekao je Kovačević te dodao...

- Veseli me naš karakter, počeli smo bolje igrati nakon što smo počeli gubiti. Izjednačili smo i vjerujem da bi pobijedili da je bilo još vremena. Stigli smo bod bliže osvajanju prvenstva.

Trener Dinama napravio je dvije prisilne zamjene u prvih 45 minuta.

- McKenna je ozlijedio abduktor, nismo htjeli riskirati. Nije mogao nastaviti. Vidović je imao problem s koljenom, nadam se da nije ozbiljan. Nama je svaki igrač jako bitan, posebno ova dvojica. McKenna je bitan kroz čitavu sezonu, ali imamo igrača koji jedva čekaju priliku. Za McKennu ćemo vidjeti, a Vidović sigurno neće biti spreman za Istru - zaključio je Kovačević.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026