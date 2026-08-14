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TRENER DINAMA

Kovačević: S ovime nisam bio zadovoljan, a Kačavenda prati Belju! Mišić je želio igrati...

Piše Hrvoje Tironi, Luka Tunjić,
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Kovačević: S ovime nisam bio zadovoljan, a Kačavenda prati Belju! Mišić je želio igrati...
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Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Rudeš je bio suparnik po želji, znali samo da će to biti drugačija utakmica, oni jednostvno nisu imali što izgubiti. Htjeli smo neke igrače odmoriti, pa da Zajc malo više igra jer nije igrao u Litvi, poručio je Kovačević

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Dinamo je u trećem kolu HNL-a nastavio dominantnu formu u prvenstvu i s 4-0 pobijedio Rudeš. Time je momčad Marija Kovačevića ostvarila drugu pobjedu, a podsjetimo, "modri" su preskočili drugo kolo prvenstva s Rijekom zbog europskih obaveza, dok je u prvom slavila 2-0 protiv Slaven Belupa.

Mario Kovačević bio je zadovoljan pobjedom, ali ne i sa svih 90 minuta.

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- Kao što smo rekli, najbitnije je bilo pobijediti, pobjeda niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Puno je bilo promjena u početnom sastavu i bilo je najbitnije da smo odmah zabili gol. Poslije toga nisam baš bio zadovoljan, oni su bili rasterećeni, mi stajali daleko od igrača. Već smo u prvom dijelu smo sve riješili, a oonda nakon 55 minute smo počeli mijenjati Mišića, Zajca, Kačavendu i Belju, zabili još dva puta - rekao je Kovačević pa dodao:

Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ipak, nisam baš bio zadovoljan s tih zadnjih pola sata, imali smo igrača više, morali stvarati bolje akcije. I biti opasniji. OK, nećemo tražiti dlaku u jajetu, nitko nam se nije ozlijedio, sačuvali smo Stojkovića, spremni dočekujemo najbitniju utakmicu sezone.

Rudeš je prije Vikinga bio suparnik po mjeri...

- Da, Rudeš je bio suparnik po želji, znali samo da će to biti drugačija utakmica, oni jednostvno nisu imali što izgubiti. Htjeli smo neke igrače odmoriti, pa da Zajc malo više igra jer nije igrao u Litvi. Želio sam odmoriti Mišića još više, ali on je želio opet biti na terenu.

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Kačavenda je opet zabio i time zadao Kovačeviću "slatke brige"...

- Prati Belju, ha, ha. Ma, ne stavlja me Kačavenda u probleme, svatko se tako treba izboriti za momčad, na pripremama sam vidio u njemu žar i želju da bude dio nas, drago mi je što mu se sad sve vraća, igra puno, dolazi u situacije za golove. Veseli me njegova efikasnost, vjerujem da će nastaviti tako.

Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dotaknuo se i Belje.

- On je pravi centarfor, zabija na sve moguće načine. Mene to ne iznenađuje, vidim puno njegovih golova na treninzima, neka nastavi tako i u utorak.

Kovačević je potvrdio i da je Gabriel Vidović na izlaznim vratima kluba.

- Da, Vidović radi transfer, zato ga nismo koristili. Vjerujem da će to sve za dan-dva biti završeno, radi se na tome.

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