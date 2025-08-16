Kovačević: Stojković je pokazao kako se ulazi u početni sastav! Đalović: Da smo zabili jednom...

Dinamo je stigao do još jedne pobjede, nogometaši Marija Kovačevića su slavili (2-0) i na Rujevici. Bila je to otvorena utakmica, Zagrepčanima je pripalo prvo, domaćinu drugo poluvrijeme, a "modri" se s još jednog gostovanja vraćaju s punim plijenom. I sad nakon tri kola imaju tri pobjede...

Pokretanje videa... 02:00 Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

- Čestitam igračima, teška ali slatka pobjeda. Nikad nije jednostavno igrati na Rujevici. Prvo poluvrijeme je sve bilo na našoj strani, kontrolirali smo utakmicu, znali smo da se Rijeka neće predati. Nekako smo preživjeli prvih 15-ak minuta nastavka, Rijeka je tu imala dvije grede, ali nismo bili dobri u nastavku. Bili su brži, puno prekida je bilo, oni su se bolje tu snašli. Pokazali smo dobru obranu, Nevistić je obranio šta je trebalo - kaže Kovačević, pa nastavlja:

- Stojković i Goda? Jako sam zadovoljan njima. Prvi put nam pripreme nisu tijekom utakmice donijele potrebnu energiju. Stojković i Goda su opravdali očekivanja, znali smo što dobivamo sa Stojkovićem. Tako se bori za Dinamo, tako se bori za prvih 11. Godu smo stavili jer poznaje Rujevicu, razmišljali smo i o skok igri, dobro su odigrali.

Belji je opet pukla arkada...

- Da, ona ista. Tko zna, možda ga je to naljutilo pa je zabio dva gola do kraja utakmice, ha, ha. Imao jučer problema s vratom, dobio je injekciju i izdržao dugo na terenu, na kraju je nagradio cijelu momčad svojim golovima.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Suđenje? Bilo je puno nervoze...

- Svi smo nekako bili nervozni, baš je bilo puno nervoze. Suđenje? Imam osjećaj da je sudac griješio na obje strane, nije bila ovo lagana utakmica. Baš je bilo puno nervoze, mislim da na kraju nije bilo kardinalnih sudačkih pogrešaka niti na jednu stranu.

Tri utakmice, tri pobjede. Za poželjeti...

- Stalno govorim igračima, nova smo momčad, najbitniji nam je rezultat. Imali smo dva teška gostovanja, nismo još primili gol. To je najbitnije. A igra? Kažem, glavni su bodovi, dat ćemo sve od sebe da uskoro cijelu utakmicu igramo kao danas 45 minuta. Vidim da se dečki bacaju na glavu, ako ćemo iskreno malo nas i sreća prati, moramo samo ovako nastaviti dalje.

I za kraj...

- Ovo je pobjeda za Bad Blue Boyse, njima je sutra 39. rođendan. Svugdje nas prate, hvala im na svemu - rekao je Kovačević.

Radomir Đalović bio je prilično potresen nakon prvog domaćeg poraza u sezoni.

- Pravi derbi, utakmica koja se igra dva poluvremena. Prvo poluvrijeme Dinamo ne bio bolji, mi bez energije. Radili smo neshvatljive greške i bili smo kažnjeni. Drugo poluvrijeme smo bili odlični, imali pet-šest čistih situacija. I da smo zabili gol, bili bi do kraja u igri za bod, čestitam Dinamu na pobjedi. Mi se moramo odmoriti i igrati kao drugo poluvrijeme - kaže Đalović, pa nastavlja:

- Umor? Nema umora. Dečki koji su ušli su dobro reagirali, rekao sam da nam treba samo agresija i energija. Tu se nismo uspjeli nametnuti Dinamu, niti ih pritisnuli. U nastavku smo bili na lopti, puno dobrih situacija smo imali. I onda bi bilo "vatreno".

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je pokazala dva različita lica...

- Moramo to analizirati, možda nas je i taj ritam svaka tri-četiri dana "uništio". Dinamo ne igra Europu, bili su svježiji, ali u drugom poluvremenu smo bili pravi. Moramo igrati kao to drugo poluvrijeme, vidjeli ste koliko nam je nedostajao Petrovič, svaki put kad ga nema imamo problem.

Suđenje?

- Šta ću komentirati? Vidjeli smo sve. Nemam ništa od komentiranja, a izgubili smo 2-0. Mogu reći da je bio penal za nas, ali što kad ga sudac nije svirao. Bolje ništa ne komentirati.

Beljo vam je radio probleme, nagazio stopere, zabio dva gola...

- Dinamo ima kvalitetu, dobro su selekcionirani, Beljo je dobar igrač, ali u nastavku sam vidio moćnu Rijeku. Imali smo puno dobrih situacija, ali falila nam je ta energija, prvo poluvrijeme se nismo snašli. Primili smo dva jako naivna gola, Dinamo je iskoristio šanse, mi nažalost nismo - završio je Đalović.