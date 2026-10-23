Kovačević: 'Stopere se puno ne mijenja'. U praksi se tog ne drži

Dinamo je opet kiksao u Europi i Mario Kovačević visi o koncu. NEC je zabio četiri komada "modrima" u trećem kolu Europske lige (4-2) i to na Maksimiru, a upitnika je sve više. Obrana je u nekoliko navrata spava, Kotarski nije spašavao kao protiv Anderlechta i "modri" su ostali bez pobjede.

Zanimljivu su činjenicu izvukli navijači Dinama oko jedne izjave Kovačevića i obrambene linije. Naime, trener "modrih" je na jednoj press konferenciji rekao kako se stoperi i golmani ne mijenjaju, ali u praksi se pokazalo drugačije.

U uzorku od sedam utakmica, počevši od remija s Hapoel Be'er Shevom, Dinamo je imao pet različitih stoperskih parova (ne računajući pobjedu protiv Segeste u Kupu. Protiv Hapoela su startali McKenna i Dominguez, a zatim su utakmicu protiv Lokomotive (3-2) počeli Galešić i Radeljić.

Na Kupu u Vukovaru par je bio Galešić - Dominguez, a u porazu protiv Hajduka Kovačević je opet stavio McKennu i Domingueza. Protiv Andrelechta startali su Radeljić i Dominguez, da bi protiv Slavena igrali Galešić i McKenna. Protiv NEC-a opet McKenna i Dominguez.

Dakle, nije se baš Kovačević držao toga da se stoperi ne mijenjaju, ali nakon NEC-a je rekao kako potpuno vjeruje Dominguezu i McKenni. Naravno, jako je bitno imati veliku širinu i mijenjati igrače, pogotovo u ovakvom tempu utakmica, ali često razbijanje stoperskih parova i rotacije mogu neke igrače izbaciti iz forme. Pogotovo na težini dobiva sve nakon Kovačevićeve izjave da se stoperi ne mijenjaju.