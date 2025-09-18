Sandro Kulenović je i ove nedjelje protiv Gorice pokazao svakom igraču HNL-a kako se u igru - ulazi s klupe. U sprintu, pun želje za igrom i dokazivanjem. Mnogi se klinci trebaju ugledati u Dinamovog napadača
ZABIJA SVAKIH 26 MINUTA PLUS+
Kovačević traži junaka, a ima ga na klupi: Kulenović riješio dva od zadnja tri poljudska derbija!
Sandro Kulenović najzanimlijvija je priča današnjeg Dinama. Slobodno možemo reći i cjelokupnog HNL-a. Najbolji strijelac lige ove je sezone na već sedam postignutih golova. Napadač Dinama pet puta je zabijao u HNL-u, dva gola dodao i u visokoj pobjedi "modrih" u Kupu nad imenjakom iz Predavca. I Kulenovićeve su brojke - doista čudesne.
