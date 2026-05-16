Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLAVEN - DINAMO (NEDJELJA, 16 SATI)

Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?
Zagreb: 13. kolo PNL kadeta, GNK Dinamo - NK Lokomotiva | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mario Kovačević protiv Slavena će odmarati McKennu, Zajca i Mišića, a priključio je juniore Radnića, Brundića i - Nikolasa Šimića

Admiral

Nakon trofeja u kupu, Dinamo će u nedjelju u Koprivnici kod Slaven Belupa (16 sati, HTV 2, MAXSport 1) odraditi zadnje gostovanje ove sezone. Utakmica možda nema rezultatski značaj ni za jednu momčad, ali dinamovci će imati motiv, između ostalog, da trenera Marija Kovačevića počaste pobjedom za 51. rođendan.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Dinamo - Rijeka

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Dinamo - Rijeka VIDEO
Golovi na utakmici Dinamo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Počele su pedesete i nije za pohvalu, ali nadam se da će me igrači nagraditi s pobjedom - rekao je Kovačević, koji je najavio da će u zadnja dva kola šansu dati igračima s manjom minutažom.

Poštedu je za ovo gostovanje dao Scottu McKenni, Mihi Zajcu i Josipu Mišiću. Dominik Livaković zasad nije među njima.

- Dali smo im da se odmore. Ostali moraju pokazati motiv da su dio nas i da žele ostati u Dinamu. Zvat ćemo i neke juniore koji gore od želje da se dokažu u prvoj ekipi. Ganjat ćemo i još neke rekorde.

Jedan od njih svakako je onaj koji ganja Dion Drena Beljo, za najboljeg strijelca HNL-a svih vremena. Zabio je 30 ove sezone, Eduardo da Silva bježi mu za četiri gola u završnih 180 minuta.

BEZ DLAKE NA JEZIKU Sanchez: Dinamo i Hajduk vrše pritisak na suce. To se pretvori u bodove, a u Europi toga nema
Sanchez: Dinamo i Hajduk vrše pritisak na suce. To se pretvori u bodove, a u Europi toga nema
ZANIMLJIV PRVI DIO VIDEO Pogledajte majstoriju Almene i izjednačenje lokosa
VIDEO Pogledajte majstoriju Almene i izjednačenje lokosa

Kovačević je momčadi priključio još trojicu juniora. Prvi minutama za seniore "modrih" tako se nadaju Nikola Radnić, Nikolas Šimić i Josip Brundić. Radnić je stoper, koji će uskoro napuniti 18. Brundiću je, pak, 19 godina, veznjak je, u 27 utakmica u juniorskim natjecanjima zabio je 14 golova. Jerko Leko, trener juniora, izuzetno ga cijeni.

No, najzanimljiviji je, svakako, spomenuti Šimić. On je lijevi bek, sin bivšeg Dinamova kapetana, kasnije i člana Uprave za sport, Darija Šimića. Nikolas će uskoro napuniti 19 godina. U Maksimiru je odavno označen kao veliki potencijal, ali karijeru su mu usporile ozljede. Prije dvije godine počeli su problemi kad je na jednom treningu teško stradalo koljeno...

Nedavno se u potpunosti vratio, potpisao prije nekoliko dana i novi profesionalni stipendijski ugovor i na njega klub iz Maksimirske 128 najozbiljnije računa. Od ljeta će se pokušati nametnuti kroz B momčad u drugom rangu.

Ako danas zaigra protiv Slavena, nitko neće biti sretniji od njegove obitelji i oca Darija... Spomenimo i da još dva Šimićeva sina igraju nogomet. Roko (22) napadač je Cardiffa na posudbi u njemačkom drugoligašu Karlsruheru, dok je Viktor (20) stoper slovačkog Trenčina.

Zagreb: 13. kolo PNL kadeta, GNK Dinamo - NK Lokomotiva
Foto: MarkoLukunic
PORAZ OSIJEKA Radotić: Upitnici su nam iznad glava zbog poništenog gola...
Radotić: Upitnici su nam iznad glava zbog poništenog gola...
EVO GOLOVA VIDEO Bogojević i Erceg zabili za pobjedu Gorice nad nemoćnim Osijekom. Pogledajte sažetak
VIDEO Bogojević i Erceg zabili za pobjedu Gorice nad nemoćnim Osijekom. Pogledajte sažetak

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Dubrovačko carstvo Edina Džeke: Od vile na Lapadu do kulinarske meke pokraj zidina
'DIJAMANT' U BISERU JADRANA

FOTO Dubrovačko carstvo Edina Džeke: Od vile na Lapadu do kulinarske meke pokraj zidina

Edin Džeko, "Bosanski dijamant", osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske
Blanka Vlašić o majčinstvu, aferi u sportu i novom hobiju: 'Ovo je drugačija vrsta izazova'
EKSKLUZIVNO

Blanka Vlašić o majčinstvu, aferi u sportu i novom hobiju: 'Ovo je drugačija vrsta izazova'

Legendarna hrvatska atletičarka Blanka Vlašić (42) dala je ekskluzivni intervju za 24sata: 'Žao mi je što se u Hrvatskoj nije više iskoristilo znanje i iskustvo mog oca Joška'
Lokomotiva - Hajduk 1-1: Remi u Zagrebu! Livaja promašio penal za pobjedu 'bilih' na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Lokomotiva - Hajduk 1-1: Remi u Zagrebu! Livaja promašio penal za pobjedu 'bilih' na Maksimiru

LOKOMOTIVA - HAJDUK 1-1 Podjela bodova u Zagrebu nakon što je Almena zabio u 4. pa Vasilj izjednačio u 18. minuti. Livaji je poništen gol u 27. minuti, a onda je promašio priliku za pobjedu iz penala u 61. minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026