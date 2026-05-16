Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?

Nakon trofeja u kupu, Dinamo će u nedjelju u Koprivnici kod Slaven Belupa (16 sati, HTV 2, MAXSport 1) odraditi zadnje gostovanje ove sezone. Utakmica možda nema rezultatski značaj ni za jednu momčad, ali dinamovci će imati motiv, između ostalog, da trenera Marija Kovačevića počaste pobjedom za 51. rođendan.

- Počele su pedesete i nije za pohvalu, ali nadam se da će me igrači nagraditi s pobjedom - rekao je Kovačević, koji je najavio da će u zadnja dva kola šansu dati igračima s manjom minutažom.

Poštedu je za ovo gostovanje dao Scottu McKenni, Mihi Zajcu i Josipu Mišiću. Dominik Livaković zasad nije među njima.

- Dali smo im da se odmore. Ostali moraju pokazati motiv da su dio nas i da žele ostati u Dinamu. Zvat ćemo i neke juniore koji gore od želje da se dokažu u prvoj ekipi. Ganjat ćemo i još neke rekorde.

Jedan od njih svakako je onaj koji ganja Dion Drena Beljo, za najboljeg strijelca HNL-a svih vremena. Zabio je 30 ove sezone, Eduardo da Silva bježi mu za četiri gola u završnih 180 minuta.

Kovačević je momčadi priključio još trojicu juniora. Prvi minutama za seniore "modrih" tako se nadaju Nikola Radnić, Nikolas Šimić i Josip Brundić. Radnić je stoper, koji će uskoro napuniti 18. Brundiću je, pak, 19 godina, veznjak je, u 27 utakmica u juniorskim natjecanjima zabio je 14 golova. Jerko Leko, trener juniora, izuzetno ga cijeni.

No, najzanimljiviji je, svakako, spomenuti Šimić. On je lijevi bek, sin bivšeg Dinamova kapetana, kasnije i člana Uprave za sport, Darija Šimića. Nikolas će uskoro napuniti 19 godina. U Maksimiru je odavno označen kao veliki potencijal, ali karijeru su mu usporile ozljede. Prije dvije godine počeli su problemi kad je na jednom treningu teško stradalo koljeno...

Nedavno se u potpunosti vratio, potpisao prije nekoliko dana i novi profesionalni stipendijski ugovor i na njega klub iz Maksimirske 128 najozbiljnije računa. Od ljeta će se pokušati nametnuti kroz B momčad u drugom rangu.

Ako danas zaigra protiv Slavena, nitko neće biti sretniji od njegove obitelji i oca Darija... Spomenimo i da još dva Šimićeva sina igraju nogomet. Roko (22) napadač je Cardiffa na posudbi u njemačkom drugoligašu Karlsruheru, dok je Viktor (20) stoper slovačkog Trenčina.