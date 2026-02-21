Kovačević uoči Varaždina: Znam da je napadalo puno snijega, ali ne opterećujem se s time...

Trener Dinama Mario Kovačević (50) najavio je u klupskim prostorijama na Maksimiru utakmicu s Varaždinom. 'Modri' u nedjelju od 15.00 sati gostuju na sjeveru Hrvatske, a utakmicu ćete moći pratiti na kanalu MAXSport1. Kovačević je bio na klupi Varaždina od siječnja do prosinca 2023. godine i zna da ga ondje očekuje težak susret.

Dinamo je zadnji put u Varaždinu pobijedio 6. listopada 2024. godine (1-0). Nakon tog susreta odigrana su dva dvoboja u baroknom gradu koja su završila neriješenim rezultatima (1-1 i 2-2).

Prvotno je trener 'modrih' komentirao stanje u ekipi i je li se ekipa oporavila od poraza u Europskoj ligi od Genka (3-1).

- Igramo svaka 3-4 dana i nemamo vremena razmišljati o prošlim utakmicama. Normalno je da nismo sretni kad ne pobijedimo, ali već sutra imamo priliku za iskupljenje. Umorni smo kad igramo svakih par dana i prije sutrašnje utakmice imamo još jedan trening. Na njemu ćemo vidjeti koju su igrači zdravi te tko će konkurirati za utakmicu s Varaždinom. Očekujem dobru utakmicu i novu pobjedu.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Istaknuo je da će od prve minute ići u napadačkom ritmu.

- Prije svega razmišljam stvarno da od prve minute budemo dobri. Oni već godinama igraju dobro, posebno na svom stadionu. Oni su organizirana i čvrsta ekipa koja ove sezone igra jako dobro prema naprijed i postižu puno golova. Jedna su od najboljih ekipa u ligi preko tranzicija i znamo da nam je to slaba točka i na to ćemo morati pripaziti. Uz sve poštovanje Varaždinu, mi samo razmišljamo da odigramo dobro i dođemo do pobjede.

Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Velika tema danas je i stanje terena u Varaždinu nakon mećave koja je u petak pogodila sjeverni dio Hrvatske.

- Moram pohvaliti ljude u Varaždinu jer daju sve od sebe da teren bude u što boljem stanju za igrati. Vjerujem da će biti sve u redu. Znamo da je puno snijega napadalo u Varaždinu, ali ne opterećujemo se s tim. Vjerujem da će uvjeti bit dobri i meni je bitno da mi sutra budemo pravi. Nećemo se obazirat na probleme koje imamo prije same utakmice.

Podijelio je trener 'modrih' i najnovije informacije vezane uz Dinamov kadar za nedjeljni susret.

- Imamo poneke ozljedice i umor kod nekih igrača. Uskoro imamo trening pa ćemo sve vidjeti. Nitko nije teže ozlijeđen, a meni je važno samo da budu svi na 100% za sutrašnju utakmicu.