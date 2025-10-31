Kovačević uoči Rijeke: Nije bilo nikakvih kriznih sastanaka! Nemoguće je uvijek pobijediti

Prošlog su vikenda izgubili na gostovanju kod Vukovara 1991 (1-0) u Vinkovcima, a pred nogometašima Dinama sad je utakmica na Maksimiru protiv aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke. Ispred trenera Marija Kovačevića velik je izazov jer situacija više nije bajna, a jasno je da navijači žele, kako pjesma Bad Blue Boysa kaže, samo pobjede.

- Nažalost došle su neke ozljede. Najmanje šest tjedana neće biti Valinčića, što se tiče Stojkovića i Zajca je bolje, za sutra teško, ali bit će bolje. Nema Theophilea, Pierrea, Živkovića. Priključili smo Mikića, nismo bili zadovoljni nakon derbija, želimo to promijeniti. Rijeka je povezala nekoliko dobrih utakmica, posebno posljednja pobjeda protiv Osijeka s četiri gola. To je derbi, neće se mnogo gledati forma. Vidimo da se sve okreće oko Fruka, imaju još dobrih igrača, a dat ćemo sve od sebe da se na kraju veselimo pred navijačima - objasnio je trener Dinama pa se osvrnuo na Rijeku.

- Sve te derbije prije koje sam vodio smo pobijedili, ako gledamo veliku četvorku hrvatskog nogometa. Neću se ponavljati da smo u procesu, nemoguće je u četiri mjeseca toliku kulturu igrača procesuirati, pametniji sam svaku utakmicu. Vjerujem svojim igračima, pokazali su već da mogu, a nadam se da će tako biti u subotu. Trebalo je malo vremena da sjednu ideje njihovog trenera, sve više ekipa sad igraju s tri iza, Čopa znamo kakvu ima kvalitetu, a Fruk ima potpunu slobodu, 3-3-3-1, drugačije od svih u ligi i morat ćemo se tome prilagoditi.

Nakon ozljede Morisa Valinčića, povlačilo se pitanje desnog beka i gdje je završio Pierre-Gabriel te hoće li momčadi biti priključen mladi Noa Mikić.

- Poslije Osijeka je prijavio ozljedu, prije mjesec dana se vratio, ali opet je onda imao ozljedu, bio na magnetu i vratila se ruptura lista i trebao bi se vratiti idući tjedan. Noa je s nama u momčadi i možda će zaigrati. Nećemo mijenjati formaciju zasigurno - rekao je pa se osvrnuo na loš teren u Vukovaru:

- Vidjeli ste da teren nije dobar, ali to nije stvar rezultata, nego zbog zdravlja igrača. Dvije su kod nas bile zbog terena, a strah me zbog toga zbog zdravlja igrača. Nadam se da se ubuduće neće dozvoliti da se igra na takvim travnjacima - objasnio je.

Bilo je dosta loših komentara nakon posljednjih izvedbi 'modrih', pogotovo poraza od posljednjeplasirane momčadi lige.

- U Dinamu sam, tako je to kad izgubite kod posljednjeplasirane ekipe. Nisam opterećen ničim, znam da je u životu nemoguće sve pobjeđivati. Nemoguće je da ne padneš, ali tu smo moj stožer i ja da dignemo momčad. Dobivam puno podrške radim, borim se, nije lako. Drago mi je što mi se puno trenera koji su mene trenirali dali podršku. Zahvaljujem se njima - rekao je Kovačević.

Spominjali su se svojevrsni krizni sastanci u Dinamu, a što se tu točno dogodilo...

- Bilo je priče i kritika, ali i podrške, nikakvih kriznih sastanaka, tu smo da razgovaramo. Prvi ja ne trebam ništa govorit jer je već sutra prilika da to ispravimo. Sve će se pokazati na utakmici protiv Rijeke.

Ono što se spominje već duže vrijeme je svakako pitanje Roberta Mudražije kojeg navijači Dinama obožavaju, ali još nije zaigrao u punoj minutaži.

- U vezi imamo najveću konkurenciju. Robert je dobio priliku, ali ne previše. Ja sam taj koji odlučuje koga staviti, ako netko pogleda našu veznu liniju, ne može reći da sam stavio juniora pa podcijenio Roberta na neki način protiv Vukovara. Vjerujem da će Mudražija ako dobije priliku dobro se pokazati, a bit će od mnogo koristi do zime - rekao je Kovačević.

Ispred Dinama su sad utakmice protiv Rijeke u HNL-u, a onda i protiv španjolske Celte Vigo u Europi. Pobjede bi ponovno donijele veliki vjetar u leđa.

- Sigurno da bi, ali ne razmišljam uopće o Celti, znamo kakva nas podrška čeka, prvo da pobijedimo Rijeku, a onda ćemo razmišljati - zaključio je Kovačević.