Trener Dinama: Evo zašto neki manje igraju! Rožman: Ovo mi se nikad nije dogodilo u karijeri

Dinamo je u 10. kolu svladao Osijek 2-1, tako opet (barem na jedan dan) pobjegao konkurenciji na prvenstvenoj ljestvici. Nogometaši Marija Kovačevića su na brzinu, s dva gola (McKenna i Dominguez) u uvodnih 14 minuta stigli do lijepe prednosti, ali opet nisu na vrijeme nokautirali suparnika. I Osječani su u finišu smanjili preko Mikolčića, pa je do zadnjeg sudačkog zvižduka bilo panike.

- Dobro smo otvorili utakmicu, kad vodite nakon 14 minuta 2-0, sve je dobro. Kontrolirali smo utakmicu, imali prilike za treći gol. Trebali smo biti još konkretniji u napadu, sve do 70. minuta i nekih izmjena... Iz prvog udarca smo odmah dobili gol. I upozoravao sam to u svlačionici. Imali smo dobrih kontranapada, ali neće nas. Zaslužili smo pobjedu, čestitam igračima - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Pričuve? Nije bilo dobro, uvijek tražim od igrača koji ulaze, barem trkački da odrade to kako treba. Morat ću pričati s njima.

Atmosfera na Maksimiru?

- Oni nam puno znače. Nisam znao. Mislio sam da se čeka neka minuta da će početi navijati. Treba vidjeti, nisam znao da s Rijekom igramo na praznik. Žao mi je. Ma. da su oni navijali, lakše bi bilo doći do pobjede. Bilo je čudno, na Maksimiru biti bez navijanja naših navijača.

- Super se osjećam od prvog dana. Nekad možda izgledam i smotano, ali sve je dobro. Znam što se mora pisati kad izgubimo od Gorice ili Lokomotive. Mi smo u procesu, ali smo na dobrom putu, možemo biti samo bolji. Imam sjajan stožer iza sebe, sretan sam što sam u velikom klubu.

Lisice nije bilo ni u zapisniku?

- Mateo je trenirao jutros, možda je mogao igrati, ali nismo htjeli riskirati. Bit će spreman za četvrtak. On nam je jako bitan da bude spreman i zdrav. Znam da naše izmjene mogu puno bolje, znam kako im je. Inzistirat ću da svi moramo biti momčad, pa i oni koji manje igraju. A nekad se vidi prostim okom zašto oni manje igraju. Bit će to u budućnosti puno bolje.

Jeste li optimisti prije Malmöa?

- Imam osjećaj da nam je kod 2-0 u glavi bila i ta utakmica. Nekad se igrači nesvjesno čuvaju. Ako u četvrtak budemo dobri, onda ću biti zadovoljan. Malmö je bio u krizi, sad su dobili. Nisam zabrinut, optimist sam, putujemo tamo u srijedu, znamo da u Europi nema slabog suparnika. Neće biti lagano. Theophile je trebao biti u zapisniku, ali je na aktivaciji osjetio bol u koljenu. Ići će na daljnje pretrage u ponedjeljak, vjerujem da nije ništa teže - rekao je Kovačević.

Simon Rožman je na klupi Osijeka upisao još jedan poraz...

- Čestitam Dinamu na pobjedi. Plan je bio krenuti, preživjeti prvih 15 minuta, dogodilo se sve suprotno. Malo nas je uzdrmao prije početka utakmice ozljede dva igrača (Vrbančić i Toure) na zagrijavanju, morali smo kemijati. To mi se nikad nije dogodilo u karijeri. Logika nam je bila otvarati se u nastavku, dali smo gol u pravo vrijeme, stisnuli smo gas, ali nam je malo nedostajalo - rekao je Rožman, pa dodao:

- Svi su nas tapkali na početku sezone, znao sam da smo tad bili na maksimumu, a ostali smo bez bodova, pa je bilo frustracije. Žao mi je one situacije kad smo imali akciju iz kornera, a trojica promaše loptu. Ne ide nam, ali kako smo se postavili na terenu, bili smo solidni. Ostaje žal što nismo uspjeli nešto, ali da je dobra situacija - nije dobra.

Što se rekli igračima na poluvremenu?

- Htio sam da se igrači smire, da ponovimo ono što smo htjeli raditi u prvom dijelu. Da i mi nekako smislimo strategiju, da opet ne dobijemo brzi gol i ne odu nam na 3-0. Izmjene su danas napravile dobar posao, pogotovo Mikolčić koji nam je puno toga dodao, ali nismo imali snage za zadnji "push".

Čeka vas težak raspored, stižu vam najjače momčadi lige...

- Igrači se sami moraju motivirati, oni su sportaši i profesionalnci. Nekad ide dobro, nekad ne, ali moraju voljeti svoj posao. Pokušavamo razmišljati na taj način, kad se pripremamo za sljedećeg suparnika, trebamo što više stvari koje treniramo sprovesti na terenu. Nije to lagan posao, ali nije ni da nekome mora raditi veliki stres. Pokušat ćemo još više probuditi igrače, dizati ih još više... Rezultat nas nažalost ne prati.

Koliko sebi zamjerate za situaciju u kojoj se nalazite?

- Ne bježim od odgovornosti, od prvog dana znam model igre. Bilo je puno dobrih igara, ali nije nas nagradilo. Želio sam nekim izjavama u kameru probuditi igrače. A to sam sve i rekao njima u lice. I treba znati prihvatiti kritiku. Naravno, to vrijedi i za mene prvoga, glavnog i odgovornog. Prihvaćam svu kritiku, momčad može puno bolje, razbijamo glavu time dan i noć. Možda ćemo se već u nedjelju pa u Kupu izvući iz svega - završio je Rožman.