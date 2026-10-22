Kovačević: Vjerujem McKenni i Dominguezu, ali zašto mi sad ne bismo iznenadili Sunderland!?

Dinamo je opet izgubio u Europi, ovoga puta u Maksimiru je slavio (4-2) NEC Nijmegen. Nizozemci su na kraju zasluženo stigli od pobjede, tako prekinuli veliku krizu i niz od osam utakmica bez pobjede. Mario Kovačević ne može biti zadovoljan nakon još jedne večeri, Dinamo je sada u problemima, "modri" su u prva tri kola Europske lige (Hapoel Beer Sheva, Anderlecht, NEC Nijmegen) dohvatili tek četiri boda, sad trebaju dvije pobjede dohvatiti protiv puno kvalitetnijih momčadi.

Pokretanje videa... VIDEO Dion Drena Beljo nakon Dinamo - NEC 2-4 | Video: 24sata Video

Jedan nizozemski novinar prvi je upitao trenera Dinama: "Jučer ste rekli da je NEC u krizi, a sad su vas pobijedili, ima li sada krize u kod vas?".

- Rekao sam da su u krizi rezultata, ne krizi igre. Na to sam mislio. Loša obrana i realizacija nas je danas koštala. Sve je bilo gotovo kad su nam otišli na dva razlike. Trebam analizirati sve, ne mogu reći da igrači nisu htjeli, ali moramo biti pametniji - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Boli ovaj poraz, svaki poraz boli. Težak je. Kad gledate utakmicu, dobro da se nismo raspali do kraja. Imali smo puno situacija, vidjelo se da smo se digli u odnosu na prijašnje prezentacije. Prvo poluvrijeme nam je dalo nadu da možemo do pobjede. NEC je danas imao fenomenalnu realizaciju, mi smo puno toga promašivali. Sve se okrenulo na njihovu stranu. Imali smo egal na poluvremen, oni su iskusni, zabili nam još dva gola i pobijedili.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Opet ste vjerovali McKennu i Dominguezu, dok je Radeljić koji je briljirao protiv Anderlechta ostao na klupi.

- Možemo pričati tko može igrati, vi ćete uvijek pitati što i kako, pogotovo kad se gubi. McKenna i Dominguez su nam standardni stoperi, s njima smo lani osvojili prvenstvo. Radeljić je bio odličan protiv Anderlechta, ali i tamo su oni u prvom poluvremenu imali prilike. Nemam što reći, da vidim da netko igra loše u kontinuitetu, zamijenit ćemo ga. I da sam stavio Radeljića danas, ne bi pogriješio, ali vjerujem ovoj dvojici. Ne možemo nekog mijenjati nakon jedne ili dve slabije utakmice.

Vjerujete li da ova momčad može do još dvije europske pobjede i nokaut faze Europske lige?

- Treba vjerovati, svi smo se nadali da će mo puno napraviti s ove dvije domaće pobjede. Osjećali smo se jače i bolje poslije Anderlechta, htjeli smo, ali u Europi nas svi kažnjavaju. Zašto ne bi mi sad mi iznenadili Sunderland? Motivacija nam je na nivou, moramo se puno popraviti u fazi obrane, realizaciju budemo. Možemo se nadati da ćemo negdje nekoga iznenaditi.

Ima li ova momčad pobjednički karakter?

- Dobili smo Anderlecht, pa se vidjelo da smo bolje ušli u utakmicu. Vidite njih, nisu pobijedili osam utakmica, pa nema pritiska. Mi čim ne pobijedimo jednu utakmicu, odmah je drama. Mi ćemo i dalje gurati svoj način igre, imamo takve igrače, ali mora realizacija bitii bolja. Beljo stalno zabija, na proljeće smo imali koji su još zabijali uz njega, pogotovo krila i vezne igrače, odmah su rezultat bili bolji. Mi se rijetko branimo u HNL-u, pa je u Europi sve drugačije. U nekim situacijama u naših 16 metara, moramo prostor i gol braniti životom, a to ne radimo. Bez toga je teško do rezultata - završio je Kovačević.