Kovačevićev zadnji koprivnički rock and roll za 50. rođendan, a u Rijeci ima 2 najveća koncerta

Slaven Belupo je u prvoj utakmici finala Kupa remizirao s Rijekom (1-1), a trener Mario Kovačević (49) istaknuo je da ima rješenja za utakmicu na Rujevici. No, ta će rješenja još malo pričekati jer je uzvrat na rasporedu tek za dva tjedna. Ali imat će popularni Kova priliku za dodatno 'ekipiranje farmaceuta' jer im prvo slijedi posljednja domaća utakmica u sezoni, ona protiv Gorice u nedjelju, a zatim dva gostovanja na Rujevici.

No, Rujevica je još daleko, a ono što prethodi i utakmici protiv Gorice jest Kovačevićev okrugli, 50. rođendan. Ovaj je simpatičan gospodin rođen 17. svibnja 1975. godine u Jablanici u Bosni i Hercegovini, a danas je ponosni Varaždinec. Prošao je životno sito i rešeto, od dana rata pa izbjeglištva koje mu je na kraju oblikovalo život. Izborio se za sebe, nije mu bio problem igrati po posudbama, a najljepše je igračke dane proveo upravo u klubu koji danas vodi - Slaven Belupu.

U dresu Međimurja je također igrao, a zatim kasnije s njima kao trener tri puta osvojio 3. HNL i tamo započeo krasnu trenersku priču koju je uzdigao sve do današnje razine preko Poleta iz Sv. Martina, Strmca iz Bedenice, ludbreške Podravine, Mladosti iz Ždralova i Varaždina iz kojeg je došao u Koprivnicu. Jasno je da je Kovačević trener pobjednik. I tu ne govorimo samo o terenu, već i o životu gdje se hrabro uhvatio u koštac s karcinomom pluća i pobijedio ga. I onda preuzeo 'farmaceute' na posljednjem mjestu. A znate kako se kaže da su u postolara najgore cipele pa bi se moglo reći da su u 'farmaceuta' bili najgori lijekovi za lošu igru. Sve dok nije došao Mario i vinuo ih u borbu za četvrto mjesto na tablici i za Rabuzinovo sunce.

Istaknuo je Radomir Đalović koji je ponosan na svoje igrače koji su se s obzirom na sve promjene doveli do toga da tri utakmice prije kraja love dva trofeja, a s druge strane na neki način 'ključeve' tih trofeja u rukama drži upravo Mario Kovačević jer, ako Rijeka pobijedi Hajduk na Poljudu za vikend, u dvije utakmice sa Slaven Belupom odlučivat će o prvaku HNL-a i osvajaču Kupa.

Rock and roll za 'ludilo' u Koprivnici

A svojevremeno je popularni Kova istaknuo kako preferira igru kakvu je u Liverpoolu igrao Jurgen Klopp. Taj gegenpressing je ušao u nogometne anale, a Mario nije odustao od toga ni protiv Osijeka kad to nije izgledalo dobro, ni protiv Dinama kad se otvorio na najširem terenu u Hrvatskoj i išao nadigravati s nadmoćnijim protivnikom, ni protiv Rijeke u finalu Kupa na Kušek Apašu ni protiv jednog drugog protivnika. Znao je što igra i da na taj način može pobijediti sve, a publika je uživala u Kovinom rock and rollu. A kad je tek stigao u Koprivnicu i rekao kako želi igrati, kod mnogih je to izazvalo podsmijeh.

Mogli bi mu njegovi dečki zasvirati još jedan hit za vjerojatni oproštaj od Koprivnice kojoj je ove godine donio toliko radosti, a mogao bi donijeti i 'ludilo'. Dan nakon 50. rođendana ponosno se može oprostiti od koprivničkih tribina, a onda ga čeka dvostruki program na Rujevici. I bez obzira na rezultat prvog dana koncerta ili pak izlaska na bis u Kupu nakon svega, ne treba biti lažno skroman i preispitivati se kao što ga preispituju mnogi, je li on rješenje za Dinamo u idućoj sezoni. Kao što je već rekao, napravit će sve da zahvali Slavenu, donese prvi trofej u grad čime još jednom može dokazati kakav je pobjednik.

A i ako ga ne donese, zna da je napravio sve u njegovoj moći i kako je s godinama pokazao da može u najvećoj brzini voziti sve - od nekog trećerazrednog 'fićeka', drugorazrednog Golfa pa sve do pristojnog prvorazrednog Audija. Svi su oni u rukama pravog vozača izgledali s vremenom kao automobili iz više klase, a onda nema razloga da kad sjedne u Ferrarija to ne izgleda kao - Ferrari. A ne kao 'fićek' duži dio ove sezone. No, u Kovinom maniru stanimo na loptu, završimo sezonu, a onda pričajmo o nastavku. Miran i staložen, za mnoge i uplašen, ali ti se varaju - nevjerojatno hrabar, srčan i borben. Vrijeme je za Kovin rock and roll, pa što bude.

I da. Sretan rođendan treneru, fajteru, uzoru. Kakav bi poklon mogli spremiti za pola stoljeća na zemlji...