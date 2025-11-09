Eksperiment s Kevinom Theophile-Catherineom nije uspio, opcija za tu poziciju je Mateo Lisica, no mnogi smatraju da je konačno trenutak da Kovačević ubaci u vatru Mikića
ISTRA - DINAMO (16 SATI) PLUS+
Kovačevićeva ključna utakmica: Napadači u krizi, novo ime u špici predvodit će Dinamo?
Čitanje članka: 2 min
Mario Kovačević nije mogao zamisliti bolji početak na klupi Dinama, bio je na čelu HNL-a i Europske lige, njegova momčad je bila raspucana i razigrana, baš ono što je Zvonimir Boban tražio od njega. No sve se promijenilo nakon 28. rujna, Lokomotiva je slavila protiv "modrih" (2-1) i brojni problemi izašli su na vidjelo. Maksimirska bajka je u samo 40 dana postala drama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku