Kovačevićeva ključna utakmica: Napadači u krizi, novo ime u špici predvodit će Dinamo?

Mario Kovačević nije mogao zamisliti bolji početak na klupi Dinama, bio je na čelu HNL-a i Europske lige, njegova momčad je bila raspucana i razigrana, baš ono što je Zvonimir Boban tražio od njega. No sve se promijenilo nakon 28. rujna, Lokomotiva je slavila protiv "modrih" (2-1) i brojni problemi izašli su na vidjelo. Maksimirska bajka je u samo 40 dana postala drama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+