Kovačevićeva ključna utakmica: Napadači u krizi, novo ime u špici predvodit će Dinamo?

Piše Zdravko Barišić,
Kovačevićeva ključna utakmica: Napadači u krizi, novo ime u špici predvodit će Dinamo?
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Eksperiment s Kevinom Theophile-Catherineom nije uspio, opcija za tu poziciju je Mateo Lisica, no mnogi smatraju da je konačno trenutak da Kovačević ubaci u vatru Mikića

Mario Kovačević nije mogao zamisliti bolji početak na klupi Dinama, bio je na čelu HNL-a i Europske lige, njegova momčad je bila raspucana i razigrana, baš ono što je Zvonimir Boban tražio od njega. No sve se promijenilo nakon 28. rujna, Lokomotiva je slavila protiv "modrih" (2-1) i brojni problemi izašli su na vidjelo. Maksimirska bajka je u samo 40 dana postala drama.

