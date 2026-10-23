Kovačeviću se 'trese' klupa: Evo što čitatelji 24sata kažu o njegovom ostanku u Dinamu

Dinamo je izgubio u 3. kolu Europske lige. Ovog puta na Maksimiru je slavio nizozemski NEC Nijmegen (4-2), a 'modrima' je to bio prvi poraz u EL. Gosti su poveli u 25. minuti, a onda su 'modri' izjednačili preko Belje u 33. minuti. Ivanušec je pogodio za vodstvo, ali gol je poništen zbog zaleđa. U 37. minuti ponovno je precizan bio Beljo za 2-1, a u posljednjoj minuti prvog djela NEC je vratio na 2-2 zahvaljujući Linssenu.

Zagrebačka momčad potonula je u drugom djelu, Nizozemci su utrpali još dva gola (54' i 80') i iz Zagreba odlaze s tri boda. Dinamo se trenutačno nalazi na 20. mjestu s četiri osvojena boda, a čekaju ga puno teži protivnici od NEC-a, Hapoela (0-0) i Anderlechta (1-0).

Trener 'modrih' Mario Kovačević nema puno razloga za zadovoljstvo nakon zadnjeg europskog izdanja, a već se neko vrijeme nagađa o njegovoj budućnosti na klupi aktualnog hrvatskog prvaka. Kovačević je Dinamo preuzeo u lipnju 2025., a do sada je 'modre' vodio u 71 utakmici i slavio 47 puta, 11 puta je završilo remijem, uz 13 poraza.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U anketi 24sata, na pitanje trebali Kovačević dobiti otkaz u Dinamu više od pola čitatelja glasalo je za njegov odlazak. Čak 83 posto glasača, točnije, 5036 ljudi misli da treba dobiti otkaz. Samo 17 posto, odnosno, 1021 ljudi smatra kako bi trebao ostati trener Dinama.

- Boli ovaj poraz, svaki poraz boli. Težak je. Kad gledate utakmicu, dobro da se nismo raspali do kraja. Imali smo puno situacija, vidjelo se da smo se digli u odnosu na prijašnje prezentacije. Prvo poluvrijeme nam je dalo nadu da možemo do pobjede. NEC je danas imao fenomenalnu realizaciju, mi smo puno toga promašivali. Sve se okrenulo na njihovu stranu. Imali smo egal na poluvremenu, oni su iskusni, zabili nam još dva gola i pobijedili - izjavio je nakon poraza od NEC-a.

Kovačević je prošle sezone osvojio duplu krunu, Dinamo je osvojio HNL i Kup. Ove sezone trenutačno se nalaze na drugom mjestu s 19 bodova, tri boda manje od vodećeg Hajduka.