Ludilo od utakmice: Kovačić je asistirao za pobjedu Chelseaja!

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Mateo Kovačić bio je asistent za pobjednički pogodak Chelseaja u 3-2 (2-2) gostujućoj pobjedi protiv Norwich Cityja u susretu 3. kola engleskog prvenstva.

Kovačić je u 68. minuti poslao okomitu loptu za svog napadača Abrahama koji je potom prevario svog čuvara i preciznim udarcem sa 20-ak metara svladao vratara domaćih Krula za konačnih 3-2. Bio je to drugi pogodak Abrahama na utakmici, on je doveo Chelsea i u vodstvo od 1-0 u 3. minuti. Norwich je vrlo brzo izjednačio preko Cantwella u 6. minuti, ovo vodstvo Chelseaju donio je Mount u 17., a na 2-2 poravnao je Pukki u 30. minuti.

No, nakon trećeg gola Chelseaja, domaći više nisu uspjeli odgovoriti. Kovačić je odigrao čitav susret za Chelsea kojemu je ovo prva pobjeda u službenoj utakmici pod vodstvom Franka Lamparda.

Mateo Kovacic’s game by numbers vs. Norwich:



81% pass accuracy

20/27 final third passes

6/6 take-ons

4/6 tackles

3 fouls won

1 assist



Dynamic performance. 🇭🇷 pic.twitter.com/IDrOMfk2Pn