Kovačić vodio Real do pobjede i preuzimanja 3. mjesta ljestvice

Casemiro je prvi put u jednoj utakmici zabio i asistirao za Real Madrid koji se barem malo revanširao Leganésu za ispadanje iz Kupa kralja. "Kraljevi" su pobijedili 3-1 na gostovanju klub iz madridskog predgrađa u utakmici 16. kola La Lige koja je odigrana dva mjeseca kasnije zbog Realova nastupa na Svjetskom klupskom prvenstvu.

Stoper Leganésa Unai Bustinza šokirao je branitelja naslova u šestoj minuti kad je zabio nakon gužve u Realovu petercu. Točnije, u pokušaju da izbije loptu s gol-crte pogodio ga je Theo Hernández. Nije to, međutim, previše obeshrabrilo kombiniranu momčad Zinedinea Zidanea bez Cristiana Ronalda i Luke Modrića, Marcela i Tonija Kroosa. Već do isteka pola sata igre gosti su preokrenuli.

Lucas Vázquez izjednačio je u 11. minuti u akciji u kojoj je sudjelovao i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić, a asistencija se pisala Casemiru. Bio je to treći prvenstveni gol Vázqueza ove sezone. Drugi gol Reala pao je u 29. minuti nakon sjajne kombinacije nekoliko igrača. Završili su je Vázquez dodavanjem za Casemira koji pogađa pokraj ukopanog golmana Leganésa Ivána Cuéllara.

Kovačić je drugi put u samo četiri dana odradio cijelu utakmicu za Real (ovaj put izašao u nadoknadi) i okrunio sjajnu partiju izborivši penal u 90. minuti, kad ga je u prodoru oborio Rico. Precizan s bijele točke bio je kapetan Sergio Ramos.

91 - Mateo Kovačić attempted 91 passes against Leganes (88 successful passes), his highest tally in a La Liga game. Tempo. pic.twitter.com/flx2sbLgwV