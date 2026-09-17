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CITY U KUPU

Kovačić kapetan, Gvardiol ni na klupi, a talentirani Hrvat nakon skoro godinu dana u ovoj prilici

Piše Luka Tunjić,
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Kovačić kapetan, Gvardiol ni na klupi, a talentirani Hrvat nakon skoro godinu dana u ovoj prilici
Foto: Arenasport/Screenshot
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Ante Crnac nakon gotovo godine dana opet u početnoj postavi Norwicha protiv moćnog Cityja! Hrvatski napadač vraća se nakon teške ozljede, a Gvardiol je utakmicu pratio s tribina

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Nogometaši Manchester Cityja ugostili su Norwich City u trećem kolu Liga kupa u četvrtak, a ova je utakmica bila posebno zanimljiva za hrvatske gledatelje zato što se nakon gotovo godinu dana na travnjak vratio bivši nogometaš Slaven Belupa, Ante Crnac (22).

Crnac je, podsjetimo, u listopadu prošle godine zadobio tešku ozljedu koljena, pukli su mu prednji križni ligamenti, a iza njega je teška operacija i dugačak oporavak. Zadnji put je u početnoj postavi bio još 5. listopada 2025. protiv Ipswicha, a protiv Cityja je opet bio u udarnih 11.

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Riječ je o igraču koji je prošao Dinamovu omladinsku školu, a Slaven ga je 2023. prodao u Rakow, kojem se taj transfer višestruko isplatio jer je već u ljeto 2024. prodao Crnca u Norwich za 11 milijuna eura.

Inače, hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nije bio ni u sastavu za City. Kamere su ga uhvatile na tribini u društvu Erlinga Haalanda i Rubena Diasa, ali je zato Mateo Kovačić predvodio City kao kapetan.

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