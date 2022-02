Zna se da sam ja dinamovac, ali objektivno gledajući, ne znamo mi što je to Kalinić. On ima jednu veliku reputaciju, a je li u ovoj dobi spreman opravdati očekivanja, to ćemo vidjeti. Dinamovac sam, ali želim od sveg srca da Hajduk bude napokon prvi, bit će jako teško jer Dinamo ima najbolju ekipu, rekao je Ćiro Blažević u gostima na N1 televiziji i tako se osvrnuo na stanje u hrvatskom nogometu.

'Trener svih trenera' dobio je ponudu da se vrati nogometu, ali doduše ne kao trener, već u drugoj funkciji. Ali, više je sklon tome da odbije, nego prihvati ponudu.

- Čisto sumnjam jer je moje zdravstveno stanje uistinu takvo da se moram izboriti za njega pa onda eventualno, ali da idem ovako pa padam tamo na terenu... Uostalom, uvijek sam rekao da mi je želja da umrem na klupi, ali čisto sumnjam. Trebao bih biti angažiran kao savjetnik, a ne kao trener. Trenutno sam pod vrlo teškim terapijama i s nestrpljenjem čekam rezultat terapije i to će odlučiti jesam li sposoban. U glavi se čini da sam dobar, a ovo drugo... Ide veliki prijatelj sa mnom, a on će mi pomoći. To je 'na dugom štapu' rekli bi kod nas u Bosni

Proslavio je rođendan, a u knjigu rođenih upisan je dan kasnije nego što se rodio jer mu se 'otac napio pa ga nije prijavio'. Prošao je mnogo toga u životu, vodio razne klubove, a danas su najpopularniji oni koje financiraju arapski dolari.

- To je jedan paradoks i apsurd. Ali kad novci dirigiraju sve, ovi šeici i jako bogati ljudi ne znaju što će s novcem, a anonimni su. Ovo je najefikasniji način da uđu u jedan klub i isti čas postaju izuzetno popularni. Nikako da shvate da je daleko najvažniji čovjek u ekipi trener. Jednog poluigrača će napraviti igračem, destruktivnog momka će baciti sa strane da napravi ambijent... Nogomet ne dozvoljava deformacije.

A stanje u hrvatskom nogometu je nikad zanimljivije. Gužva je na vrhu, Hajduk se strašno pojačao, a sad gledamo dva vrhunska tandema Oršić - Petković i Kalinić - Livaja.

- Za Petkovića moraš gatati hoće ili neće, Kalinić je nepoznata zvijezda, afirmirana, ali za mene nepoznata. On je u vrlo delikatnoj situaciji, on mora opravdati reputaciju, koliko je u stanju? Mi zanemarujemo činjenicu da se hrvatski nogomet digao u kvaliteti, on je apsolutno jednak s najjačim ligama svijeta tako da samo oni najbolji, koji su permanentno u natjecanju, mogu egzistirati u hrvatskoj ligi. Je li Kalinić zadržao tu žustrinu, brzinu, reakciju unatoč godinama? Ja bih to žarko želio jer očekivanja su velika, a kada se to predstavi drugačije onda su razočarenja još veća - objasnio je Ćiro pa se osvrnuo na promjene trenera u Dinamu:

- Mamić je uvijek 'Capo' i on prema svom nahođenju mijenja trenere, ja tako mislim. Nemam pravi uvid, ali 85% je sigurno tako.

A poznato je kako Ćiro uvijek na svoj način kritizira Matea Kovačića u dresu reprezentacije. Ali opet, netko mora naslijediti Luku Modrića među 'vatrenima'.

- Ima jedan dečko koji mi se zamjerio, ali to nije razlog da ne kažem da on jedini može biti zamjenik Luke Modrića, to je Kovačić. Ja njega pratim od malena, on ni ne zna da ga pratim, vidim da je izvanserijski materijal. Sad je u Engleskoj i on tamo dobiva titulu najboljeg igrača, a ovdje ne daje ni 50% adekvatno svojim kapacitetima. Ja znam što on može, ima startnu reaktivnu brzinu i zna zabiti gol i daleko od gola. Ja ga javno prozovem, sretnemo se u Opatiji, a on kaže: ‘Ja vas ne poznam’. Ma vraga me ne poznaš, ne bi ti ni igrao da ja nisam napravio što jesam - zaključio je Ćiro.