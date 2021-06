Golman hrvatske reprezentacije Dominik Livaković (26) i veznjak Mateo Kovačić (27) prisustvovali su na današnjoj konferenciji za medije koja je počela u 13:30.

'Vatreni' danas putuju za London gdje će u nedjelju igrati prvu utakmicu Europskog prvenstva protiv Engleske.

Izabranici Zlatka Dalića nalaze se u skupini D zajedno s Češkom, Engleskom i Škotskom. Hrvatska u drugom kolu igra protiv Češke 18. lipnja od 18 sati, a posljednje kolo u skupini igra se 22. lipnja protiv Škotske od 21 sat.

Jedini si hrvatski reprezentativac koji igra u Premier ligi. Što očekuješ od utakmice?

- Znamo koliko su Englezi mladi, brzi i agresivni. Bit će teško i navijači očekuju puno od njih. Što se tiče rastanka, poželjeli smo si sreću, ali svatko će se boriti za svoju stranu - rekao je Kovačić koji je ove sezone s Chelseajem osvojio Ligu prvaka.

Što će nam dati prednost na sredini terena?

- Vidim da je vezni red u prvom planu, haha. Mount je odradio odličnu sezonu. Bit će borba u veznom redu, ali spremni smo. Pripremamo se za svaku utakmicu i dat ćemo sve od sebe -rekao je Kovačić pa nastavio:

- Veliki je to turnir za nas i znam da se puno od nas očekuje.

Kako komentiraš kritike da ne ostvaruješ svoj puni potencijal?

- Što se tiče stručnjaka, nemam komentara jer ih po meni nema puno. Kod nas se svi smatraju stručnjacima. Ne obazirem se na komentare. Jako je to nekad ružno, ali to je normalno. Moram se boriti s tim. Istina da u reprezentaciji nisam dao najbolje, ali nekad to ispadne dobro, nekad ne. Sigurno da ću dati sve od sebe - rekao je Mateo.

Je li istina da ste davali naputke svojim kolegama?

- Mislim da im ne trebam davati previše savjeta. Svi znaju što nas očekuje. Bit će teško, ali mi smo spremni. Ova reprezentacija je odigrala puno velikih utakmica, tako da ovo nije ništa novo.

Misliš li da vam je pobjeda u polufinalu dala psihološku prednost nad Englezima?

- Mislim da ne, prošlo je već tri godine. Ovo je novo natjecanje i fokusirani su na novu utakmicu koja je bitna jer je prva na turniru.

Kako bi za tebe izgledao dobar turnir?

- Prerano je govoriti o tome. Bitno je dobro ući u turnir. Prolazak skupine bio bi uspjeh. U Rusiji smo već vidjeli da se tu može svašta dogodit.

Samo Perišić, Modrić i Brozović imaju više nastupa od tebe u reprezentaciji. Osjećaš li sigurno?

- Ne volim davati nikakve izjave da će ovo biti moj turnir. Nekad se stvari ne razvijaju kako želiš, ali sigurno da se sada osjećam moćnije i zrelije. Borimo se za svoju zemlju tako da ego ide na stranu. Izbornik je taj koji odlučuje, Hrvatska je ta koja je u prvom planu, a ne pojedinac - rekao je.

Igrao si s Lukom Modrićem. možeš li nam reći kako se on komparira s drugim jakim veznjacima s kojima si igrao?

- On je profesionalac. S velikom mukom i radom je došao do toga da je najbolji veznjak na svijetu. On je i dalje na vrhunskom nivou, bez obzira na godine. Puno je dao za Hrvatsku i klub. Njegova igra je drugačija i bit će zapamćen kao najbolji vezni u nekoliko zadnjih godina, ako ne i više.

Komentar na atmosferu u kampu.

- Veseli nas osjećaj vidjeti svoje igrače. Opušteni smo jer smo u svojoj zemlji, ali smo fokusirani na pripremu i utakmicu. Nadam se dobrim rezultatima kako bi raspoloženje bilo još bolje - zaključio je Kovačić.