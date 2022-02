Nogometaši Liverpoola pobjednici su Liga kupa nakon što su u finalu na stadionu Wembley pred 85.000 gledatelja pobijedili Chelsea 11-10 (0-0) nakon izvođenja jedanaesteraca.

Za Liverpool je to rekordni deveti naslov, no prvi nakon 2012. godine, dok je Chelsea ostao na pet osvojenih trofeja.

Zanimljivo, njemački stručnjaci Jurgen Klopp i Thomas Tuchel su na klupi Liverpoola i Chelsea bili europski prvaci, ali niti jedan nije osvojio kup u engleskom nogometu. Do ove večeri kada je to nakon velike drame uspjelo Kloppu.

Nakon što u 120 minuta igre nije bilo golova, pitanje pobjednika na koncu je razriješeno izvođenjem jedanaesteraca, a odluka je pala u 11. seriji koju su izvodili vratari. Caoimhin Kelleher je zabio za "Redse", dok je Kepa prebacio gol Liverpoola. Tuchel je u posljednjim trenucima produžetka uveo u igru vratara Kepu umjesto Mendyja nadajući se kako bi Španjolac mogao odlučiti. I pogodio je, Kepa je odlučio pobjednika, ali na radost navijača Liverpoola.

Za Chelsea je do 105. minute igrao hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

Prvu priliku na utakmici imali su "Bluesi" u 6. minuti, pucao je Christian Pulisic, no Caoimhin Kelleher je bio spreman. Liverpool je uzvratio u 31. minuti. Sadio Mane je pucao, ali je Edouard Mendy sjajno reagirao.

U posljednjim trenucima prvog dijela veliku priliku je imao i veznjak Chelsea Mason Mount, ali niti on nije bio precizan. Još bliže golu Mount je bio u 49. minuti, no njegov udarac je završio u vratnici. U 64. minuti je zaprijetio i Mohamed Salah, ali je njegov udarac blokiran.

Samo tri minute kasnije vidjeli smo spornu situaciju koja je možda odlučila pitanje pobjednika. Liverpool je zabio pogodak, no sudac Stuart Attwell je nakon asistencije VAR-a poništio gol zbog zaleđa Virgila van Dijka premda on nije sudjelovao u akciji kod gola. Alexander-Arnold je ubacio iz slobodnog udarca na drugu stativu do Sadia Manea koji je vratio loptu u sredinu do Matipa, a ovaj glavom zabio. No, pogodak je poništen jer je van Dijk bio u zaleđu unatoč tome što nije dotaknuo loptu.

U samoj završnici utakmice Luis Diaz je imao priliku za pobjedu "Redsa", no Edouard Mendy je ponovo odlično obranio i susret je otišao u produžetke. U 98. minuti Chelsea je zabio za vodstvo, no pogodak Romelua Lukakua je bio opravdano poništen zbog zaleđa.

Pitanje pobjednika na koncu je razriješeno izvođenjem jedanaesteraca, a odluka je pala u jedanaestoj seriji. Kelleher je zabio za "Redse", dok je Kepa prebacio gol.

Prije toga za Liverpool su zabili Milner, Fabinho, Van Dijk, Alexander-Arnold, Salah, Jota, Origi, Robertson, Elliott i Konate, a za Chelsea su bili precizni Alonso, Lukaku, Havertz, James, Jorginho, Rudiger, Kante, Werner, Thiago Silva i Chalobah.