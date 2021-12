Za Matea Kovačića (27) ovog Božića i Nove godine nema odmora. Tako je to u Engleskoj, veznjak Chelseaja u pogonu je i tijekom blagdana. Uoči posljednje ovogodišnje utakmice (domaćeg remija protiv Brightona u srijedu) osvrnuo se na godinu na izmaku.

- Imao sam malo težu ozljedu i na kraju sam se vratio i taman dobio koronu. Ali evo, osjećam se dobro i to je najbitnije. Igrali smo svaku utakmicu, nisu nam ništa odgađali, imali smo problem jer nam je dosta igrača bilo zaraženo, ali bilo nas je dosta za igru. Teško je, kao i svake godine ritam u Engleskoj je ubitačan, ali već sam navikao. Svaki igrač želi igrati što više pa i nije loše - rekao je hrvatski nogometni reprezentativac u intervjuu za Novu TV pa nastavio:

- Ovo mi je najbolja godina u karijeri, od dolaska novog trenera sve se poboljšalo na klupskoj i reprezentativnoj razini. Godina je bila dobra na klupskoj razini, u reprezentaciji je moglo biti bolje, ali dočekat ćemo i to.

Pa što se promijenilo?

- Dosta toga. U klubu sam dobio povjerenje koje sam trebao i koje nisam imao prijašnjih godina. Došao sam na razinu gdje sam se osjećao dobro, u reprezentaciji mi se počelo dosta vjerovati. Kad mi se vjeruje, osjećam se dobro. Živim za nogomet i tomu težim.

Uskočio na Rakitićevo mjesto

Dugo je u reprezentaciji, već osam godina, ali pod Zlatkom Dalićem dobio je najveću afirmaciju.

- Na početku mi možda i nije toliko vjerovao. Tu je bio Rakitić koji je igrao odlično, njegovim odlaskom ostalo je mjesto koje sam morao iskoristiti i, eto, dobio povjerenje. Mislim da sam ga opravdao, ali još imam veliki put dostići igrače kao što su Raketa i Luka.

Je li razlog njegovih oscilacija u igri u reprezentaciji bila i stalna promjena pozicije?

- Ima i toga. Otišao sam mlad u Inter, bilo je dosta lutanja. Taman kad sam se tamo stabilizirao, otišao sam u Real Madrid koji je imao trojac veznjaka koji je i danas među najboljima na svijetu. Nije bilo jednostavno i došao sam u Chelsea. Vjerovali su mi, stalno igram i to mi je trebalo.

Kako gleda na kritike u reprezentaciji?

- Nisu me pogađale. Kad god ne odigram dobro ili kad jednostavno ne ide, kritike su apsolutno opravdane, jedino se kod nas u Hrvatskoj one ružno izgovaraju. Ima dosta ružnih riječi koje su nepotrebne. Može se kritizirati i to je apsolutno opravdano, ali ne na ružan način kao što se kod nas često događa. Ali to je dio nogometa i s tim se treba boriti.

Modrić može igrati još dvije, tri godine

Izbornik ga je označio "jedinim pravim nasljednikom Luke Modrića".

- Hvala mu na tim riječima. Nije lako zamijeniti Luku, postavio je ljestvicu jako visoko i to će malo tko dostići, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Spreman sam dati najbolje što mogu za reprezentaciju. Kad Luka ode, bit će novih igrača. Neće biti lako, ali svaki igrač mora dati 20 ili 30 posto više da bismo olakšali Lukin odlazak.

A koliko će još Modrić igrati?

- Nadam se što više, stalno komuniciram s njim. Znam kako živi nogomet i koilko je profesionalan. Ne bih se čudio da bude na ovoj razini još dvije do tri godine.

Velika razlika u pola godine

Kaže, nije nemoguće da Hrvatska ponovi rezultat iz Rusije, a jedna ga stvar posebno veseli.

- Mislio sam da ćemo imati problem nakon zadnjeg Svjetskog prvenstva i da će biti teško vratiti se na razinu na kojoj smo bili tada. Ali gledajući ove mlade igrače i gledajući nas u zadnjih godinu dana, stvarno smo dosta napredovali. Hrvatska se ne treba bojati da neće imati uspejhe koje je imala dosad.

Pohvalio je i svog trenera. Vodili su ga Zinedine Zidane i Carlo Ancelotti, ali...

- Thomas Tuchel je najbolji trener na klupskoj razini, s dosta velikom razlikom. Imamo dosta dobar odnos, on vidi neke stvari koje kod drugih trenera nisam primjećivao. Nikad nisam mislio da se ovolika razlika vidi u pola godine. Tuchel je sve preokrenuo, bili smo deseti na tablici, na kraju osvojili Ligu prvaka i ove sezone borimo se za prvenstvo.

Što mu konkretno govori?

- Da je ulazak u 16 metara najveći prostor za napredak u igri. Svi mi to više govore, da više pucam po golu, da u nekim situacijama budem miran. Mislim da mi je dao najbolji savjet u karijeri. Nekad sam se pred šesnaestercem osjećao nervozno i reagirao jako brzo, a kod njega sam miran. To je stvar na kojoj jako puno radimo - rekao je Kovačić.

HNL i dalje prati koliko stigne, a želja mu je...

- Da se borba za naslov nastavi do kraja prvenstva!