Kovačić razgovarao s trenerom i ostao pri svom: Želim otići!

Slučaj Kovačić sve više brine čelnike kraljevskog kluba. A Real je iskoristio i svog jokera zovi i čini se da nikako neće "doći do milijuna". Slikovito izražavanje na stranu, hrvatski veznjak je odradio razgovor s novim trenerom Julenom Lopeteguijem. Bio je to njihov prvi međusobni kontakt nakon što je bivši španjolski izbornik preuzeo Ramosa, Modrića i društvo te otkako je Mateo Kovačić završio s "godišnjim odmorom" nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Nadali su se u Realu da će ga Lopetegui uspjeti smekšati, ali i nakon razgovora, Mateo ostaje pri svojem i inzistira na odlasku iz Madrida! Očito mu Lopetegui nije mogao zajamčiti ono jedino što Mateo Kovačić želi - veću minutažu i konstantnije igranje.

Ni con el cambio de técnico cambia de idea: Kovacic pide irse https://t.co/xRpxxdqyNu Información por @jigochoa y @Carpio_Marca pic.twitter.com/5VxSxXxkBu — FichajesMARCA (@Marcatransfer) July 22, 2018

Razgovor je, tvrde španjolski izvori, bio ugodan, ali ne previše dugačak. Kova je jasno iznio svoje viđenje situacije koje je izrekao za Marcu tijekom SP-a.

- Želio bih igrati više u Madridu jer volim nogomet i volim biti na terenu. Znam da je teško igrati u Realu, pogotovo jer sam tu došao vrlo mlad i razumijem situaciju, ali baš zato mislim da je za mene najbolje da odem u neki drugi klub gdje ću imati priliku igrati stalno. To je šansa koju želim u ovom trenutku - poručio je tada čelnicima madridskog kluba hrvatski reprezentativac.

On je u Realu već tri sezone nakon što je u kolovozu 2015. stigao iz milanskog Intera za 31 milijun eura. Odigrao je ukupno 109 utakmica za Madriđane, pritom postigao tri gola i upisao osam asistencija, ali je u samo 15 dvoboja odigrao od prve do zadnje minute!

Interesa za njega ne manjka, pišu Španjolci da u redu za Matea stoje City, Bayern, Juventus, Manchester United i Liverpool, a ništa protiv vraćanja Kovačića u svoje redove nema ni Inter. On je sa 24 godine već izgradio reputaciju pobjednika. Ima u životopisu s Realom tri Lige prvaka, španjolsko prvenstvo, dva europska Superkupa, dva svjetska klupska prvenstva i jedan španjolski Superkup.

- Problem za mlade igrače je što teško dolaze do kontinuiteta nastupa, a bez toga nikad neću moći pokazati svoj potencijal. Kad ne igram, nisam sretan. Uživao sam ove tri sezone u Realu, ali nisam do kraja bio sretan jer nisam puno pomogao momčadi svojim igrama i to želim promijeniti - dodaje Kovačić.

Real baš i ne želi pustiti Kovačića čiji ugovor traje do lipnja 2021. godine, dakle još tri sezone. No Mateo bi želio riješiti ovo goruće pitanje na početku priprema za novu sezonu, a u Realu se pak nadaju da bi za nezadovoljnog igrača mogli izvući oko 50 milijuna eura odštete. Njegova vrijednost na tržištu je, prema transfermarktu, 30 milijuna eura.