Kamo ćeš, Kovačiću? Španjolci ga proglasili za glavnog krivca

Hrvatski vezni nogometaš Mateo Kovačić, prokazan kao krivac za prvi gol Barcelone u subotnjem porazu 3-0 Reala iz Madrida u 17. kolu Primere, rekao je kako su ovo teški trenuci za momčad te da ih trebaju nadići.

- Ovo je jako težak trenutak te ga je potrebno nadići. Mislim da smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, pritiskali dobro te nam je samo nedostajao gol. Kasnije, u drugom poluvremenu, oni su odigrali vrhunski potez, kasnije su zabili i za 2-0 te nas pobijedili - rekao je 23-godišnji Kovačić.

Zbog pasivnosti na sredini tererena prilikom prvog gola mediji su ga označili jednim od najlošijih u derbiju iako su svi osim Luke Modrića, vratara Keylora Navasa i Garetha Balea dobili izrazito loše ocjene.

Marca piše kako je Mateo napravio "špalir" u akciji za prvi gol Barcelone jer je pustio Rakitića da se sjuri prema golu Reala, pripazivši na Messija. Možda jest loše reagirao u toj situaciji, ali nije valjda jedini krivac za raspad "kraljeva" u nastavku?!

Kovacic taking the man marking Messi role too seriously. Just leaves Rakitic unattended. #ElClasico #RealBarca pic.twitter.com/WY1QnuSDOE