<p>Sjećam se kao danas prvog susreta s Mateom. Bilo je to 2009. godine. Naša zajednica mladih je nekako stagnirala, trebao ju je netko podignuti, ili kapelan ili ja, nije imao tko drugi. I baš u tom trenutku pojavi se <strong>Mateo Kovačić</strong> (26).</p><p>To su dojmovi velečasnog <strong>Vladimira Hrena</strong> (62), koji je bio u Župi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima. Tamo je nekoć ministrirao bivši nogometaš Dinama, Intera i Real Madrida, danas član Chelseaja i čovjek koji je u porazu protiv Portugala na Poljudu (3-2) odigrao najbolju utakmicu u dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Zabio je tek drugi i treći gol za "vatrene" u 63. nastupu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>'Velečasni, izgubio sam nadu'</h2><p>- Pitao me jedan ministrant možemo li uključiti Matea. Bio sam presretan! Uživao je ministrirajući, ali bilo mu je malo teže pročitati tekst. Kao kad je došao <strong>Niko Kovač</strong>, koji je rekao da je odigrao stotine utakmica, ali nikad se nije ovako ‘tresao’. Dolaskom Matea župa je uistinu odjednom oživjela, počele su dolaziti stotine mladih - govorio nam je vlč. Hren, koji je danas župnik u Kutini.</p><p>- Donio je puno ozbiljnosti, odgovornosti vjerskim zadacima... I baš tad se ozlijedio. Slomio je nogu. Nitko nije znao koliko će trajati oporavak. Pitao sam ga: ‘Mateo, što će biti?’. Kaže: ‘Nema nikakve nade’. Bio je jako depresivan. Svi smo se uplašili. I tad smo u našoj župi počeli moliti za njega, molio sam i sam pred kipom svetog Antuna Padovanskog. Ozdravio je prije nego što je bilo tko predviđao. I uslijedila je njegova prva utakmica. Protivnik je bio Dragovoljac. Zabio je gol u debiju i kad su svi igrači išli slaviti, on je nakon utakmice došao k nama u župu i zahvalio nam. Bila je gotovo ponoć, a on je došao zahvaliti Bogu - priča velečasni Hren.</p><p>Nakon šest godina u Dinamu Mateo je otišao u milanski Inter.</p><p>- Sjedio sam pred TV-om i vidio da je potpisao. Poslao sam mu SMS ‘Čestitam. Budi hrabar. Ti ćeš ovo udvostručiti’. Taman je tad bio na pripremama s Dinamom u Međugorju i bilo je jasno da ide u Inter. Rekao sam mu: ‘Mateo, preporuči i mene Gospi. Bog ti je dao talent. Budi zahvalan. Sve drugo morat ćeš sam napraviti. Od discipline, slušanja trenera, upornosti. Ali ne bojim se za tebe. Uspjet ćeš u karijeri, vjeruj mi’. Išao sam na sve utakmice Dinama, a kad bi igrala Hrvatska, znao sam mu poslati SMS ‘Puno uspjeha, a ja ću uživati u tvojim driblinzima’. Odgovorio bi mi ‘Hvala, župniče’ - kaže velečasni Hren.</p><h2>Iz privatnog aviona požurio na misu</h2><p>Mateo je iz Međugorja otišao za Zagreb, gdje ga je čekao privatni avion Massima Morattija. Otišao je iz Dinama u Inter. Postao je velika zvijezda, ali nije zaboravio odakle je došao.</p><p>- I nedugo nakon što je potpisao za Inter, služio sam misu, kad u desnom kutu, pored kipa svetog Antuna ugledam Matea. Bilo je to njegovo mjesto. Pomolio se i zamolio me mogu li mu blagosloviti darove za prijatelje. Nije se odrekao vjere niti u jednom trenutku.</p><h2>Velika ljubav iz naše župe</h2><p>- Znate, na druženjima mladih Mateo je uvijek već u 23 sata bio u krevetu, pio samo sok i vodu. Ostali bi ‘zaružili’ do dva, tri ujutro, uživali u svemu. On nikad. Često sam ga isticao kao primjer. Govorio sam mladim sportašima da se ugledaju na Matea. Danas mi na misu dolazi jako puno mladih sportaša, pogotovo nogometaša. Svima kažem za Matea i to ih vodi prema naprijed. I danas se molim za Matea, za zdrave noge. Igrao sam nogomet i dobro znam što to znači...</p><p>No nije samo Mateo pronašao spas kod velečasnog Hrena. U njegovoj župi pronašao je i djevojku, Izabel (27), koju je oženio u lipnju 2017. i s kojom je, prije nešto više od mjesec dana, dobio prvo dijete, sina <strong>Ivana</strong>. Baš je njima dvoma Kova posvetio golove na Poljudu.</p><p>- Još je mali, sada još ne razumije što je to tata napravio, ali sačuvat ću mu <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n8fr-x9f3Zg&t=479" target="_blank">snimku proslave</a> i jednoga ćemo je dana, kad malo poraste, sigurno zajedno pogledati - rekao je Kovačić.</p><p>Vlč. Hren prisjeća se početaka njihove veze.</p><p>- Bio sam presretan kad sam vidio da su se zaljubili. To je prekrasan par, oni su primjer kako se dvoje mladih mora ponašati i kako bi trebali živjeti.</p><p>Velečasni Hren je često razgovarao s Mateom, pomagao mu kad mu je bilo teško. A Mateo bi ga slušao.</p><p>- Najdraža misao iz Svetog pisma bila mu je ‘U dobru se ne uzvisi, u zlu se ne ponizi’. Često mi je to citirao.</p><h2>U dobru se ne uzvisi</h2><p>- Mogao bi komotno reći: ‘Što će mi sad vjera, što me briga za Boga?’. Ali on nije takav. On i dalje u prvi plan gura Gospu i Boga. Zna koliko mu je sveti Antun pomogao. Zapravo, Bog preko sveca. Niti jednom se nije odrekao vjere. Jednom prilikom sam mu rekao: ‘Mateo, ti bi morao u svećenike. Imaš preduhovno lice’.</p><p>- Želim mu puno sreće. I dalje ću se pred kipom svetog Antuna moliti za njega. Samo, žao mi je što više nemam njegov telefonski broj. Volio bih mu zaželjeti sreću i poručiti ‘i dalje ću se svaki dan moliti za tebe’. Naravno, jednom bih volio doći vidjeti ga uživo. Ipak, dio sam njegova rasta, mali kamenčić koji mu je barem malo pomogao kad mu je bilo najteže...</p><p>Velečasni Hren u međuvremenu se odselio iz Kovačićeve župe. Više nije u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima. Trenutačno je u Župi Blažene Djevice Marije u Kutini. I tamo, kao i u prošloj župi u novozagrebačkom naselju Travno, svima priča o Mateu i čeka kad će opet pokucati na njegova vrata.</p><p>“U dobru se ne uzvisi...”</p>