Stranci su jako ambiciozni s učenjem hrvatskog, brzo pohvataju sve što treba i znaju dosta osnovnih riječi. Najbolji je vjerojatno Theophile, ali on je već dugo tu. Od novih je to Vinlöf, otkriva nam Sandro Bloudek (39)
Kovina desna ruka za 24sata: 'S 18 godina me kupio Milan, sad na treningu pričam četiri jezika'
Od dolaska novog stožera na čelu s Marijom Kovačevićem u Dinamo, u prvom je planu, logično, glavni trener. Iza njega je stručni stožer sastavljen ovog ljeta, a jedan od prvih koje je Kovačević izabrao da ga želi kraj sebe u najvećem izazovu karijere je pomoćni trener Sandro Bloudek (39). A kad je predsjednik kluba Zvonimir Boban vidio da je u planu čovjek koji ima iskustvo igranja u AC Milanu kao i on...
