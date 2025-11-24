Kovtun pomeo konkurenciju na prvenstvu Hrvatske: Na SP-u bi osvojio čak dvije medalje...

Obavijesti

PRVAK HRVATSKE

Foto: ZTD Hrvatski sokol

Olimpijski viceprvak iz Pariza na ručama osvojio je prvo mjesto uz 84.100 bodova, a s ocjenom vježbe na ručama 14.950 osvojio bi, primjerice, srebro na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Indoneziji

Riječka dvorana Zamet bila je domaćin gimnastičkog prvenstva Hrvatske u višeboju, na kojem je prvi put kao hrvatski natjecatelj nastupio Ilja Kovtun (22). Član osječkog Žita, koji je donedavno nastupao za Ukrajinu, a od srpnja sljedeće godine na međunarodnim će natjecanjima moći za Hrvatsku, potvrdio je apsolutnu dominaciju u višeboju.

Olimpijski viceprvak iz Pariza na ručama osvojio je prvo mjesto uz 84.100 bodova, što bi mu na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Indoneziji donijelo brončanu medalju, a s ocjenom vježbe na ručama 14.950 osvojio bi, primjerice, srebro. A vjerojatno nije ni išao s najjačom vježbom u Rijeci. Iza Kovtuna u višeboju su ostali Marko Jovičić (62.800) i Liam Rabić (61.450). Osječko Žito, zahvaljujući Kovtunu i Bruni Mediću, slavilo je i u momčadskoj konkurenciji.

UKRAJINAC ILIJA KOVTUN Srebrni iz Pariza osvajat će za Hrvatsku: Htjele su me i druge države, a naučit ću 'Lijepu našu'
Srebrni iz Pariza osvajat će za Hrvatsku: Htjele su me i druge države, a naučit ću 'Lijepu našu'

- Super je nastupati za klub, čekamo samo još ovo vrijeme da prođe i karantena da mogu nastupati za Hrvatsku - rekao je Kovtun.

Kod gimnastičarki zlatnu je medalju osvojila Mila Prpić (17) s ocjenom 43.300, srebrnu Sofia Mešter (44.300), a broncu Tijana Korent (42.900). GK Vita s Prpić i Meštar osvojio je i ekipno zlato.

