Obavijesti

Sport

Komentari 4
NAŠ GIMNASTIČAR NA EP-U

Kovtun pred finala: Teško je reći na kojoj spravi imam najviše šanse za osvajanje medalje...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Kovtun pred finala: Teško je reći na kojoj spravi imam najviše šanse za osvajanje medalje...
4
Zagreb: Konferencija za medije ususret Europskom prvenstvu u gimnastici | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Potrudit ću se da ispadne najbolje, a u dvorani ćemo vidjeti rezultat“, rekao je Kovtun koji je u kvalifikacijama na ručama bio najbolji od 122 gimnastičara koja su vježbala na toj spravi

Admiral

Osim povijesnog zlata u višeboju, sjajni hrvatski gimnastičar Ilja Kovtun je u premijernom nastupu za Hrvatsku osigurao i još tri nastupa u finalu po spravama, na tlu, ručama i preči.

Dva dana prije početka natjecanja na Europskom prvenstvu u muškoj sportskoj gimnastici u Zagrebu, na upit kakav rezultat očekuje, Ilja Kovtun je odgovorio „nedavno smo trenerica i ja razgovarali o tome kako još nemamo zlato u višeboju na Europskom prvenstvu i to je moja glavna želja u Zagrebu. Od višeboja i vježbe na ručama najviše očekujem. I na ostalim spravama je moguće finale ili poneka medalja“.

Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici
Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U LOV NA MEDALJE Milanović mu čestitao. Koliko će Kovtun dobiti za zlato na EP-u?
Milanović mu čestitao. Koliko će Kovtun dobiti za zlato na EP-u?

Danas svi znaju da je prvi dio svoje prognoze Kovtun pogodio „u tisućinku“ točno, baš kao i vježbu na karikama u kvalifikacijama koja mu je donijela tisućinku prednosti nad ruskim gimnastičarem Arsenijem Duhnom u borbi za višebojsko zlato. Naime, osim spomenutog zlata nevjerojatni Kovtun je u premijernom nastupu za Hrvatsku osigurao i još tri nastupa u finalu, na tlu, ručama i preči.

Ostaje iz Iljine najave još ona „poneka medalja“ u finalima po spravama, no europski prvak u višeboju je u najavi tih finala ipak bio malo oprezniji.

„U petak imam finale na tlu, a u subotu radim ruče i preču. Teško mi je reći na kojoj spravi imam najviše šansi za novo odličje. Svi smo mi ljudi, svi griješimo, možemo vježbu napraviti super, a možemo i loše, možemo imati tremu. Sve to utječe na nas, pa je teško prognozirati rezultat u finalu. Možete doći najspremniji, a na kraju ne napraviti ništa. Ne znam što će biti u finalu. Potrudit ću se da ispadne najbolje, a u dvorani ćemo vidjeti rezultat“, rekao je Kovtun koji je u kvalifikacijama na ručama bio najbolji od 122 gimnastičara koja su vježbala na toj spravi, drugi je bio na preči i peti na tlu pa nema nikakve sumnje da s velikim argumentima očekuje finale.

TIN SRBIĆ NIJE USPIO Kovtun otkrio dramu na finalu: 'Stalno mi je curila krv, bilo je opasno! A zvat ću i tamburaše'
Kovtun otkrio dramu na finalu: 'Stalno mi je curila krv, bilo je opasno! A zvat ću i tamburaše'
Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici
Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Konkurencija u sve tri sprave bit će najjača moguća. U petak na tlu, tako, Ilju čekaju osvajač olimpijskog, svjetskog i europskog zlata Artem Dolgopjat, olimpijski odličnik Harry Hepworth i europski doprvak u višeboju Arsenij Duhno.

U subotu će mu najveći suparnici na ručama biti bivši svjetski i europski prvak na ovoj spravi Joe Fraser i osvajač svjetskih i europskih odličja Nazar Čepurni, a na preči bivši europski prvak Robet Tvorogal, još jedan osvajač europskog zlata na toj spravi Georgiou Marios, najbolji u kvalifikacijama Savelij Sjedin te već spomenuti Fraser.

ZASJAO U DEBIJU Tko je Ilija Kovtun? Olimpijski doprvak rat zamijenio Osijekom i trpio uvrede. Sad je naš zlatni!
Tko je Ilija Kovtun? Olimpijski doprvak rat zamijenio Osijekom i trpio uvrede. Sad je naš zlatni!

No, iako ima samo 23 godine Ilja Kovtun je već vrlo iskusan gimnastičar s brojnim olimpijskim, svjetskim i europskim medaljama i znat će odgovoriti na izazov. Njegov senzacionalan nastup u kvalifikacijama Europskog prvenstva najbolja je pozivnica svim gledateljima da u petak i subotu ispune Arenu Zagreb.

Finalna natjecanja u petak počinju u 17 sati, a u subotu u 16 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Bombastično pojačanje u Mladosti Ždralovi, dinamovcu nude novi ugovor
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bombastično pojačanje u Mladosti Ždralovi, dinamovcu nude novi ugovor

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura
FOTO: HERCEGOVAČKI DOM

MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura

Još je tijekom gradnje bjegunac Zdravko Mamić grmio na radnike i bilo je jasno da drži sve konce iako je tvrdio da velebno imanje gradi sin Mario. Ima i vinski podrum, a prostire se na oko 500 kvadrata
Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam
FOTO: KAKVA TRANSFORMACIJA

Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam

Dejanira Žuklić (38) iz Rijeke osvojila je dvije zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u bodibildingu, postavši apsolutna prvakinja! Emotivni trenutak za sportašicu koja niže uspjehe diljem svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026