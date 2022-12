'Kradljivac mikrofona' vraća se u kavez FNC-a: Protiv Vrtačića očekujte meč s dosta udaranja

Dugih devet mjeseci sam van oktogona, nisam bio ozlijeđen. Trebao sam nastupati u drugoj organizaciji Centurion, ali nisam zbog neozbiljnosti nekih ljudi oko mene, tipa menadžer, organizator i ostalo. Ali izvukao sam dobru pouku iz toga, znao sam s kim sam imao posla pa sad više nemam posla s njima. Kavez me zove k sebi, tu se osjećam živo, započeo nam je Matija Bosančić (22, 2-0) koji se vraća u kavez Fight Nation Championshipa na FNC 9 priredbi 23. prosinca u Sisku.

Mladi srpski borac izgradio se kroz 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA ligu, skupio i dvije profesionalne pobjede u kavezu najbrže rastuće MMA organizacije u ovom dijelu Europe, a sad ga čeka najveći izazov u karijeri. S druge će mu strane stajati bivši izazivač za pojas srednje kategorije (do 84 kg) Andi Vrtačić (28, 2-1) koji je u Puli pred domaćom publikom izgubio od Đanija Barbira (25, 5-0).

- Vidio sam protivnika tamo, a tko prati ovaj sport zna da ti neki protivnici ne odgovaraju. Dobar je borac, u Puli mu nije bio dan protiv Barbira, a sad se nadam da se baš dobro spremio za ovaj meč. Vidim meč sa dosta udaranja, mogu slobodno reći kickboxing meč - rekao je borac iz Unity Fight Teama iz Vrbasa pa se osvrnuo na protivnikovog trenera i MMA ikonu:

- O njegovom treneru Zelgu Galešiću ne treba puno govoriti. Čovjek je legenda. Samo ukucajte u YouTube 'Zelg - Sakuraba' i sve ćete vidjeti.

Osim u kavezu, Matija se odlično snalazi i pred kamerama. No, ne može bez da voditeljima ne uzima mikrofon iz ruku pa su iz FNC-a objavili kompilaciju njegovih 'krađa' mikrofona.

- Što me privlači kod mikrofona? Pa, oblik ha, ha. Ma to je navika iz 'kafane' kad pokušavam zavesti pjevačicu pa joj ne vraćam mikrofon dok me ne poljubi u obraz - našalio se Matija.

A u MMA svijet krenuo je iz mjesta gdje je to i dan danas svojevrsna nepoznanica. No, on je tu da ga predstavi u najboljem svijetlu.

- Dolazim iz Bačkog Polja nadomak Vrbasa. Ima 3000 stanovnika, a u Jugoslaviji je to bilo mjesto s najvećim postotkom fakultetski obrazovanih ljudi. Mala, primitivna sredina gdje misle da smo mi divljaci, ali kako sport raste, tako se i mijenja svijest.

Ne propušta priliku da se zahvali i pozdravi žensku stranu obitelji nakon mečeva.

- Majku pozdravim jer je uz mene uvijek, gleda moje promjene raspoloženja i ostalo. Odmah nakon meča ju nazovem i kažem da ne brine, to je stres. Uvijek spomenem žensku stranu obitelji jer živim samo s majkom i bakom. A otac? On je stara 'kuka' 90-ih, uveo me u ove vode i mislim da je ponosan na to što radim, volimo se - objasnio je Matija pa se zahvalio i trenerima:

- Ušao sam ovdje kao mali, debeli, a od mene su napravili MMA borca. Dugujem im zahvalnost, nekad su vjerovali u mene kad ja nisam. Nemam riječi kojima bih ga opisao, on je tu za taktički i tehnički dio borbe, jednostavno nije to odnos trener - borac, nego nešto više. I kondicijski trener Igor Milović koji je od malog debelog napravio - manekena - zaključio je.

