Kraj afere s TV voditeljicom? Bastian Schweinsteiger jednim potezom opet podigao prašinu

Gdje god da su se pojavili, djelovali su uglađeno, nasmiješeno i sretno, kao da nemaju niti jednu brigu na svijetu. Savršeni par kao iz filma. Plijenili su pozornost i poprimili epitete 'najskladnijeg sportskog para', ali u posljednje vrijeme, sve je to, očito, bila samo šminka za javnost.

Već neko vrijeme svjetsku javnost okupira vijest o rastavi proslavljene srpske tenisačice Ane Ivanović (38) i legendarnog njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigra (40). Njih dvoje još nisu potvrdili niti demantirali ove glasine, ali navodno su njihovom prekidu kumovala njegova česta putovanja i poslovne obveze te, kako nagađaju Nijemci, navodna afera s njemačkom sportskom komentatoricom Esther Sedlaczek s kojom je radio studijske emisije na ARD-u. Sumnje je potpirio njihov prisan odnos i zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Ona je nedavno objavila kako iščekuje treće dijete.

Foto: Instagram

A da ima nešto u ovim glasinama, dao je naznačiti sam Schweinsteiger. On je, naime, otpratio Esther na društvenim mrežama. Pomalo neobično da to netko napravi osobi s kojom već godinama surađuje i putuje pa mnogi sumnjaju kako je to bilo više od prijateljstva. Kako se narodski kaže, gdje ima dima, tu ima i vatre.

Njegova reakcija bila je dovoljna iskra da mnogi ovo shvate kao kraj navodne afere između voditeljice i nogometaša. Znači li ovo da će pokušati spasiti brak s Ivanović, nije ni to poznato, no njemački mediji tvrde da je on bio prvi koji je zatražio razvod pa je u ovome trenutku malo izvjesno da će se pomiriti.

Foto: Jens Kalaene/DPA

Također, navodno su stavili na prodaju vilu na Mallorci, jedinu zajedničku nekretninu. U njoj su živjeli s djecom, često su im u prosjetu dolazili i roditelji, no nakon prekida, Ana je otišla u Beograd, a Schweinsteiger je kupio kuću u Tirolu.

Prilikom stupanja u brak, potpisali su predbračni ugovor prema kojem je svatko zadržao ono što je stekao prije vjenčanja. Sve ono stečeno u braku išlo je pod zajedničko vlasništvo, a sada, čini se, ide na prodaju. Podsjetimo, ljubav Srpkinje i Nijemca zaiskrila je 2014. godine, dvije godine kasnije vjenčali su se u Veneciji i dobili troje djece.