Kraj čekanju: Stephen Curry u nedjelju opet na parketu NBA-a

Zvijezda Golden States Warriorsa, Stephen Curry (31) vraća se na parket već za vikend, izvijestio je NBA na svojim službenim stranicama prema infomacijama novinara bliskih s Curryjevim klubom.

Podsjetimo, Curry je u utakmici protiv Phoenixa početkom studenog slomio kost u zapešću lijeve ruke, a vijesti su se činile gore nego što jesu. Naime, sjajnog šutera su mnogi vidjeli izvan parketa do kraja sezone, ali prema najnovijim vijestima bit će na popisu za utakmicu koja 'ratnicima' slijedi ovoga vikenda.

Foto: Reuters/PIXSELL

Curry bi, prema izvorima trebao biti spreman za utakmicu protiv Washington Wizardsa.

Warriors star Stephen Curry will return to the Golden State lineup on Sunday against the Wizards, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Curry on track for comeback four months after surgery on his broken left hand.