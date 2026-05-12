Kraj muke za 'modre'. Nakon sedam sati krenuli su za Osijek

Delegacija Dinama u utorak je na putu prema Osijeku, gdje ih u srijedu od 18 sati očekuje finale Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, doživjela veliki peh. Autobus s igračima i stručnim stožerom zapeo je oko sedam sati u koloni na autocesti A3, pretvorivši obično putovanje u mukotrpno čekanje zbog kojeg su 'modri' propustili i trening na Opus Areni.

Nevolje za zagrebačku momčad počele su nedugo nakon polaska iz Zagreba. Zbog teške prometne nesreće na dionici autoceste A3 između čvorova Križ i Popovača, promet u smjeru Lipovca bio je potpuno zaustavljen. Prema informacijama koje je objavio i Hrvatski autoklub, kamion se prevrnuo i blokirao obje prometne trake, što je stvorilo kolonu dugu više od šest kilometara.

U toj se koloni, bez mogućnosti pomaka, našao i autobus 'modrih'. Igrači i stručni stožer proveli su više od sedam sati stojeći na mjestu, čekajući da dežurne službe raščiste prometnicu. U Osijek će stići tek u kasnim večernjim satima.