Obavijesti

Sport

Komentari 2
NASTAVAK PUTOVANJA

Kraj muke za 'modre'. Nakon sedam sati krenuli su za Osijek

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Kraj muke za 'modre'. Nakon sedam sati krenuli su za Osijek
Zagreb: Predstavljen novi službeni autobus GNK Dinamo | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dinamo je na putu prema Osijeku zapao u koloni. Autobus s igračima i trenerskim stožerom bio je sedam sati u koloni zbog nesreće na dionici autoceste A3. U Osijek će stići u kasnim večernjim satima

Admiral

Delegacija Dinama u utorak je na putu prema Osijeku, gdje ih u srijedu od 18 sati očekuje finale Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, doživjela veliki peh. Autobus s igračima i stručnim stožerom zapeo je oko sedam sati u koloni na autocesti A3, pretvorivši obično putovanje u mukotrpno čekanje zbog kojeg su 'modri' propustili i trening na Opus Areni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Velike količine kiše na maksimirskom stadionu 00:45
Velike količine kiše na maksimirskom stadionu | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Nevolje za zagrebačku momčad počele su nedugo nakon polaska iz Zagreba. Zbog teške prometne nesreće na dionici autoceste A3 između čvorova Križ i Popovača, promet u smjeru Lipovca bio je potpuno zaustavljen. Prema informacijama koje je objavio i Hrvatski autoklub, kamion se prevrnuo i blokirao obje prometne trake, što je stvorilo kolonu dugu više od šest kilometara.

Foto: JVP Ivanić-Grad

U toj se koloni, bez mogućnosti pomaka, našao i autobus 'modrih'. Igrači i stručni stožer proveli su više od sedam sati stojeći na mjestu, čekajući da dežurne službe raščiste prometnicu. U Osijek će stići tek u kasnim večernjim satima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao
VELIKA GIMNASTIČKA NADA

FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao

Lala Kramarenko, nekadašnja nada ritmičke gimnastike, sada se bori s posljedicama političkih zabrana i liječničke pogreške. Njena sportska budućnost postaje sve neizvjesnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026