Dinamo je na putu prema Osijeku zapao u koloni. Autobus s igračima i trenerskim stožerom bio je sedam sati u koloni zbog nesreće na dionici autoceste A3. U Osijek će stići u kasnim večernjim satima
Kraj muke za 'modre'. Nakon sedam sati krenuli su za Osijek
Delegacija Dinama u utorak je na putu prema Osijeku, gdje ih u srijedu od 18 sati očekuje finale Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, doživjela veliki peh. Autobus s igračima i stručnim stožerom zapeo je oko sedam sati u koloni na autocesti A3, pretvorivši obično putovanje u mukotrpno čekanje zbog kojeg su 'modri' propustili i trening na Opus Areni.
Nevolje za zagrebačku momčad počele su nedugo nakon polaska iz Zagreba. Zbog teške prometne nesreće na dionici autoceste A3 između čvorova Križ i Popovača, promet u smjeru Lipovca bio je potpuno zaustavljen. Prema informacijama koje je objavio i Hrvatski autoklub, kamion se prevrnuo i blokirao obje prometne trake, što je stvorilo kolonu dugu više od šest kilometara.
U toj se koloni, bez mogućnosti pomaka, našao i autobus 'modrih'. Igrači i stručni stožer proveli su više od sedam sati stojeći na mjestu, čekajući da dežurne službe raščiste prometnicu. U Osijek će stići tek u kasnim večernjim satima.
