NAKON DUGIH MJESECI

Kraj sage! Konačno je izabran novi predsjednik nogometnog saveza Zadarske županije

Piše Luka Tunjić,
3
Zadar: Izborna skupština Nogometnog saveza Zadarske županije | Foto: Šime Zelić/PIXSELL

Nakon tri neuspješna izbora, konačno je izabran novi predsjednik Nogometnog saveza Zadarske županije. To je Marin Klanac, koji je zapravo bio jedini ponuđeni kandidat, što znači kako jednoglasno i brzo potvrđeno kako su Zadar i okolica konačno dobili odgovornu osobu za tamošnji nogometni savez.

Podsjetimo, prvi izbori održali su se još tamo u ožujku, točnije, 13. ožujka, kada su Reno Sinovčić i Jurica Buljat bili izjednačeni u glasovanju. Klanac je slavio na drugim izborima, ali rezultati su proglašeni nevažečima.

Na trećim izborima uopće se nisu znale kandidature, a u ponedjeljak je ta priča konačno riješena. Sinovčić je izabran kao novi predsjedavajući u skupštini, a izrazio je zadovoljstvo što NS Zadarske županije konačno ima novog predsjednika

- Ovdje je bolji dio momčadi, a izgleda da poraženi nisu došli, što nije sportski. Odradit ćemo se za Zakonom i Statutom. Drago mi je da nismo pali pod utjecaj novinara koji ne znaju s kojom loptom se igra nogomet. U ovom periodu u kojem se nogometno vrti ova trakavica, često su naši suparnici uzimali Statut i tvrdili kako ga kršimo - rekao je Sinovčić, čije riječi prenosi Zadarski list.

Klanac se kratko zahvalio i poručio kako očekuje dobru suradnju.

- Očekujem da nam pružite ruku da bolje radimo, da dajete prijedloge, da ne prešućujete probleme. Da nas kritizirate i tjerate da budemo bolji. Naš Savez je bio jedan od najboljih, ali u organizacijskom dijelu smo se jako srozali. Mogu odmah reći kako ćemo surađivati sa svima, nevezano za ove skupštine i izbore. Iz Zagreba nećemo obećati milijune i kamione, ali sve u našoj mogućnosti ćemo napraviti da se pokrene naša nogometna zajednica. Poanta je da se svi zajednički podignemo na višu i bolju razinu, poručio je novi potpredsjednik Saveza.

Komentari 0
