Kraj sage! Konačno je izabran novi predsjednik nogometnog saveza Zadarske županije
Nakon tri neuspješna izbora, konačno je izabran novi predsjednik Nogometnog saveza Zadarske županije. To je Marin Klanac, koji je zapravo bio jedini ponuđeni kandidat, što znači kako jednoglasno i brzo potvrđeno kako su Zadar i okolica konačno dobili odgovornu osobu za tamošnji nogometni savez.
Podsjetimo, prvi izbori održali su se još tamo u ožujku, točnije, 13. ožujka, kada su Reno Sinovčić i Jurica Buljat bili izjednačeni u glasovanju. Klanac je slavio na drugim izborima, ali rezultati su proglašeni nevažečima.
Na trećim izborima uopće se nisu znale kandidature, a u ponedjeljak je ta priča konačno riješena. Sinovčić je izabran kao novi predsjedavajući u skupštini, a izrazio je zadovoljstvo što NS Zadarske županije konačno ima novog predsjednika
- Ovdje je bolji dio momčadi, a izgleda da poraženi nisu došli, što nije sportski. Odradit ćemo se za Zakonom i Statutom. Drago mi je da nismo pali pod utjecaj novinara koji ne znaju s kojom loptom se igra nogomet. U ovom periodu u kojem se nogometno vrti ova trakavica, često su naši suparnici uzimali Statut i tvrdili kako ga kršimo - rekao je Sinovčić, čije riječi prenosi Zadarski list.
Klanac se kratko zahvalio i poručio kako očekuje dobru suradnju.
- Očekujem da nam pružite ruku da bolje radimo, da dajete prijedloge, da ne prešućujete probleme. Da nas kritizirate i tjerate da budemo bolji. Naš Savez je bio jedan od najboljih, ali u organizacijskom dijelu smo se jako srozali. Mogu odmah reći kako ćemo surađivati sa svima, nevezano za ove skupštine i izbore. Iz Zagreba nećemo obećati milijune i kamione, ali sve u našoj mogućnosti ćemo napraviti da se pokrene naša nogometna zajednica. Poanta je da se svi zajednički podignemo na višu i bolju razinu, poručio je novi potpredsjednik Saveza.
