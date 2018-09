Kraj za Vekić u Wuhanu: Ostala je bez šansi protiv Kontaveit...

Donna Vekić je zaustavljena u 2. kolu WTA turnira u kineskom gradu Wuhanu od Estonke Anett Kontaveit s 2-6, 4-6 nakon sat i osam minuta igre.

Bio je to dvoboj u kojem su obje tenisačice od ukupno 10 "break-lopti" spasile samo jednu. Vekić je sve tri realizirala, ali je Osječanka dopustila Estonki čak šest oduzimanja servisa.

Bio je to prvi međusobni susret 27. igračice svijeta Kontaveit i Vekić (WTA 40.), koja je prošlog tjedna stigla do polufinala turnira u Tokiju. Donnin sljedeći nastup bit će sljedeći tjedan u Pekingu. Pobjedom u prvom kolu, stigla je na 38. mjesto WTA liste, jedno ispod njezinog najvišeg u karijeri.

Anett Kontaveit follows up her 1R win over Sloane Stephens with a 62 64 win over Donna Vekic. Plays Zhang Shuai in R16. #WuhanOpen