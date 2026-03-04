Kralj kickboxinga otkrio zašto je odbio UFC: 'Novac i slava su u boksu, ali ponuda je bila dobra'

Nizozemska borilačka superzvijezda i dugogodišnji vladar GLORY-jeve teške kategorije, Rico Verhoeven (36 godina, 66-10), napokon je prekinuo šutnju i otkrio detalje pregovora koji su posljednjih mjeseci intrigirali cijeli borilački svijet. Iako se njegovo ime glasno povezivalo s prelaskom u UFC, Verhoeven je odabrao potpuno drugačiji put. U velikom intervjuu za "The Ariel Helwani Show", potvrdio je da je na stolu imao ponudu vodeće MMA promocije, ali i objasnio zašto će umjesto u kavez ući u boksački ring protiv jednog od najboljih boraca današnjice.

'UFC je bio iznimno korektan, ali nedostajalo je ono ključno'

Nakon što je postao slobodan agent, UFC je brzo reagirao i pokušao u svoje redove dovesti borca kojeg mnogi smatraju najvećim teškašem u povijesti kickboxinga. Verhoeven je demantirao glasine koje su kružile internetom da ga je promocija pokušala podcijeniti.

​- Ponuda je bila pristojna. Vidim svakakve gluposti na internetu, da je UFC došao s pristupom 'Rico je nepoznat, dat ćemo mu neku bezveznu ponudu'. To apsolutno nije istina. Tretirali su me s velikim poštovanjem i dali mi zaista pristojnu ponudu, pogotovo u usporedbi s onim što nude drugim borcima. To sam zaista osjetio.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Međutim, ponuđeni paket, koji je uključivao debi protiv opasnog nokautera Derricka Lewisa na UFC 324 priredbi, nije imao "težinu" kojoj se Verhoeven nadao za svoj idući karijerni korak.

​- Kada stavite te dvije stvari jednu pored druge, veliki 'crossover' meč protiv Anthonyja Joshue s ozbiljnim honorarom, ili prelazak u UFC, to je drugačije. Derrick Lewis je sjajan borac, dobro je ime unutar UFC-a, ali on mi ne daje tu veličinu koju tražim. To bi bila dobra borba za ulazak u UFC, ali pomislio sam: 'Ne, idemo radije na meč s Anthonyjem Joshuom' - objasnio je Verhoeven.

Holivudski glumac i saudijski novac prelomili odluku

Put do boksačkog spektakla bio je ispunjen neočekivanim obratima. Prvotni plan bio je meč protiv britanske zvijezde Anthonyja Joshue, ali je ta borba propala nakon što je Joshua sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su život izgubila dvojica njegovih bliskih prijatelja. Ipak, vrata boksačkog svijeta nisu se zatvorila. Ključnu ulogu u pronalasku novog, još većeg izazova, odigrao je poznati holivudski glumac Jason Statham. Kao Verhoevenov dobar prijatelj, Statham ga je preporučio moćnom saudijskom financijeru Turkiju Alalshikhu, čovjeku koji stoji iza najvećih boksačkih događaja današnjice.

Spektakl kod piramida za WBC titulu

Nakon što je plan s Joshuom propao, Verhoevenov boksački trener Peter Fury (ujak Tysona Furyja) predložio je ideju koja se isprva činila nevjerojatnom: borbu protiv Oleksandra Usika. Prijedlog je stigao do Alalshikha, čiji je tim bio oduševljen. Ubrzo je dogovoren meč za WBC-ovu titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, i to na jednoj od najspektakularnijih lokacija na svijetu. Borba će se održati 23. svibnja podno piramida u Gizi, u Egiptu. Verhoeven u meč ulazi sa skromnim boksačkim omjerom od 1-0, dok je Usyk neporaženi prvak s 24 pobjede. Iako je odbio prvu ponudu, Nizozemac nije trajno zatvorio vrata UFC-u, no sada je sav fokus usmjeren na pokušaj stvaranja jedne od najvećih senzacija u povijesti boksa.