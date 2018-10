Kraljev debi u žutom: 'Krenuo sam na novo veliko putovanje'

Dočekali smo i to, vidjeli smo prvi nastup LeBrona Jamesa u jednoj o najprepoznatljivijih oprema u povijesti sporta, žutom dresu Los Angeles Lakersa. Prva Kraljeva utakmica u predsezoni nije prošla najbolje za njegovu novu momčad. Lakersi su izgubili od Denvera 124-107, no navijači će brzo zaboraviti poraz jer jedino što je u ovoj noći bilo važno je da je James debitirao.

Odigrao je 15 minuta i u tom vremenu zabio devet koševa te imao po tri skoka i asistencije, a njegov prvi koš dočekan je ovacijama nešto više od 13 tisuća gledatelja u San Diegu.

