Na 25. svjetskom prvenstvu koje se održalo u Mađarskoj u gradu Szolnoku, reprezentacija Hrvatske U25 u sportskom ribolovu, disciplini lov ribe udicom na plovak, osvojila je prvo mjesto.

Svjetsko prvenstvo za kategorije mladeži (do 15, do 20 i do 25 godina) održalo se u Mađarskom gradu Szolnoku od 02. – 07.08.2021. na kanalu Tisza. Republiku Hrvatsku predstavljale su reprezentacije u sve tri kategorije, a najveći uspjeh i prvo osvojeno ekipno zlato za mlađe kategorije osvojila je U25 reprezentacija.

Za reprezentaciju su nastupali natjecatelji Mario Pejaković, Dino Hrenar, Leon Međimurec i Leon Funes, te trener Miroslav Molnar i kapetan Željko Vrankić. Prvog dana natjecanja Leon Funes i Leon Međimurec su ostvarili sektorske pobjede, dok je Mario Pejaković osvojio treće, a Dino Hrenar četvrto sektorsko mjesto.

Nakon prvog dana natjecanja reprezentacija je zauzela vodeću poziciju sa devet negativnih bodova, ispred Talijana sa dvanaest, te Španjolaca i Poljaka sa četrnaest negativnih bodova. Odlično odigranu i ostvarenu taktiku koja se bazirala na lovu američkih somića, ulovom velikog broja riba Hrvatska reprezentacija potvrdila je i drugi dan natjecanja. Sa osvojenih dvanaest negativnih bodova Hrvatska je povećala svoju prednost i drugi dan natjecanja i osvojila svjetsko prvenstvo.

Drugog dana sektorsku pobjedu ostvario je Mario Pejaković sa ulovom od 23.619 kilograma, što je i najveći ulov na stazi. Dino Hrenar osvojio je drugo, Leon Međimurec četvrto a Leon Funes peto mjesto. Ukupno su naši reprezentativci ostvarili 21 negativan bod, a srebrni Talijani i brončani Španjolci 26 negativnih.

U pojedinačnom poretku, svjetsko zlato osvojio je sa dvije sektorske pobjede Španjolac Tamarit Isabel Luis, srebro Talijan Beltrami Filippo sa tri negativna boda, dok je broncu osvojio Poljak Kuchciak Konrad također sa tri negativna boda ali manjom ukupnom kilažom. Od hrvatskih reprezentativaca u pojedinačnom poretku najbolji plasman je ostvario Mario Pejaković sa četiri negativna boda i samo bod ga je dijelio od pojedinačnog srebra.

Međimurec Leon ostvario je pojedinačno sedmo mjesto sa pet negativnih bodova, Dino Hrenar osmo a Leo Funes devetero, obojica sa šest negativnih bodova. Nakon niza srebrnih i brončanih ekipnih ostvarenja, ovo je prvo zlato u kategorijama mladeži.

Hrvatska reprezentacija pokazala je odličnu taktiku i tehniku ribolova, ujednačenost natjecatelja i momčadski duh, te zasluženo osvojila svjetski tron.

Uz reprezentaciju Hrvatske u kategoriji do 25 godina, nastupale su i reprezentacije U20 i U15, koje su također ostvarile solidne uspjehe.

U kategoriji U20 Hrvatska reprezentacija je osvojila šesto mjesto. Prva je Mađarska s 9 negativnih bodova (35,224 gr), Poljska je druga sa 25 bodova (23,440 gr), a Španjolska treća sa 27,5 bodova (21,805 gr.). Za U20 reprezentaciju nastupali su Sara Strbad, Matej Šalković, Vito Frinčić, Marko Vinković, a trener i kapetan su bili Ivica Jakupak i Željko Sabolić.

U kategoriji U15 Hrvatska reprezentacija je osvojila četvrto mjesto. Prvo mjesto osvojili su također domaćini Mađari s 13 negativnih bodova (25,891 gr), Italija je druga sa 21 bodom (18,037 gr), a Španjolska treća sa 21 bodom (16,195 gr.).

U15 reprezentacija nastupala je u sastavu Lana Picer, Patrik Kovač, Jan Varga, Tomislav Tančak i Fabricio Ištvanek, a trener i kapetan bili su Zlatko Paučnik i Ivica Bonino Hasan.