Kramarić: Moj prijatelj Gnabry je čudo, odmah se to vidjelo...

Nimalo me ne iznenađuju ovakve igre Gnabryja, prava je klasa, drago mi je da sad to pokazuje i u Ligi prvaka, rekao nam je Andrej Kramarić.

Serge Gnabry (24) postao je junak dana u Ligi prvaka kada je s dva gola za Bayern torpedirao Chelsea u Londonu 3-0 u prvoj utakmici osmine finala.

Foto: 24sata/Pixsell/Reuters

- Odlično smo surađivali u Hoffenheimu, odmah se vidjelo da je pravi igrač i da može postati zvijezda. Prijatelji smo - rekao je Krama i nastavio:

- Odmah je po dolasku u Bayern pokazao potencijal, a za minutažu se borio uz Robbena, Riberyja, Müllera i Comana. Brzo se dokazao, iako je imao i nekih problema s ozljedama, ali ni izbliza kao Coman, koji je praktički ozlijeđen cijelo vrijeme. Gnabry je pun samopouzdanja, već je jedan od najboljih igrača Njemačke, a bit će još puno bolji.

Serge ne dolazi iz sportske obitelji.

- Htio sam biti sprinter, nogomet sam igrao da ispucam energiju, dok me nije pozvao Stuttgart. Sa 16 me htio Arsenal, to se ne odbija, u pet godina puno sam naučio, ali nije mi Engleska bila suđena - priča Gnabry.

Werder ga je kupio za pet milijuna eura, pa 2017. Bayern za osam milijuna. U Englesku se vratio da Tottenhamu utrpa četiri, a Chelseaju dva komada.