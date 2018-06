Kramarić sve bliže prvih 11, Perišić se vratio u staru formu

Subašić (do 76. minute)- branio je odlično, skinuo nekoliko zicera, no kod gola nije mogao ništa. Zakazala je obrana koju je preletjela lopta koja je letjela '10 minuta'. Izašao iz igre zbog grča.

Vida - Na desnom beku se nije snašao, Mane ga je vrtio kao na ringišpilu. U drugom dijelu ga je Dalić premjestio na stopera, gdje je izgledalo bolje. Vida je žrtva promjena, u dvije utakmice igrao je na tri pozicije, lijevog beka, pa desnog, pa na kraju stopera...

Ćorluka - Mane mu je nekoliko puta pobjegao, no Čarli je u drugom dijelu pokazao da na njega možemo računati. Jedan od najčvršćih oslonaca Hrvatske.U sudačkoj nadoknadi bacio se kako bi blokirao udarac N'Diayea i spasio siguran gol. Opet je igrao lavovski, za Hrvatsku će igrati i krvave glave, kao što je pokazao u Francuskoj. U Čarlija ne sumnjajte.

Lovren (do 46. minute) - Prvi dio igrao dobro, no u drugom dijelu ga je Dalić izvadio i na njegovo mjesto stavio Vidu, tako da bi Ćorluka i Vida trebali biti stoperski par za Nigeriju...

Strinić - Igrao dosta dobro, imao je nekoliko odličnih ubačaja i pokazao da možemo na njega računati protiv Nigerije... No isto tako, pao je na stražnjicu i omogućio Sarru da izađe sam na Subašića.

Badelj (do 46. minute)- Standardno dobar. Miki je na terenu nevidljiv, a obavi jako veliki, lavovski dio posla. On je siguran u prvih 11 kao novci u švicarskoj banci.

Rakitić (do 65. minute) - Raketa je bio jako dobar. Uklizavao, trčao, na kraju je prepustio izvođenje slobodnog udarca Perišiću, a iz tog slobodnjaka naši su zabili izjednačujući gol.

Rebić ( do 61. minute) - Krenuo sjajno, imao sjajan centaršut za Perišića, no kasnije, osim standardne agresije, nije pokazao nešto. Išao sto posto, kao nekad Ivica Olić, no nedostajali su njegovi okomiti ulazi prema golu.

Modrić - U prvom poluvremenu se malo čuvao, vidjelo se da pazi noge, da ne želi riskirati ozljedu... No u drugom je Luka pokazao samo dio svoje magije, driblao, dodavao, vraćao se u obranu, zaustavljao senegalske kontre... U drugom dijelu ga je malo vratio natrag i odigrao je jako dobro. Kapetan je igrao kapetanski.

Perišić - Opet onaj stari Perišić. Dugo smo ga čekali, kao da se uspavao, a onda je Perišić odlučio pokazati da se samo šalio. Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a Perišić igra vrhunski, baš kao što je igrao na Euru u Francuskoj. U Graskom vrtu je zabio već pet golova, dva Azerbajdžanu, dva Maliju i sad jedan Senegalu...

Mandžukić (do 46. minute) - Mandžo se trudio, no nije to bila njegova večer. U prvom dijelu imao je sjajnu priliku nakon centaršuta Perišića no lopta je otišla nekoliko centimetara pored gola...

Kalinić ( od 46. minute) - Kalinić se trudio, no napadač Milana mora pokazati više. Imao je sjajnu povratnu loptu za Modrića, no kapetan nije uspio iskoristiti. Stoperi Senegala su dosta visoki i jaki i tu je bolje prolazio niski i okretni Kramarić. Ali, Kale je itekako koristan...

Kramarić (od 46. minute)- igrač utakmice! Kako je samo odigrao... Kramarić je pokazao da mu Dalić mora naći mjesto u prvih 11 protiv Nigerije. Čim je ušao, igra Hrvatske je živnula, opasan pri svakom dodiru, braniči Senegala imali su velike muke s njim... Do njegovog ulaska bilo je puno lopti prema natrag, kad je ušao, igra je krenula okomito prema golu... Bravo, Krama...

Brozović (od 61. minute) - Nije se Broz previše naigrao. Uzeo je jednu loptu na centru, no onda ga je Diaye 'ispilio' za žuti karton. Trči Broz kao maratonac, no mora biti opasniji...

Kovačić (od 65. minute) - Zaradio je žuti karton i to je sve po čemu ćemo ga zapamtiti. Napravio potpuno nepotreban prekršaj na rubu šesnaesterca i omogućio Senegalu slobodan udarac iz kojeg su pogodili prečku. Minutu prije kraja na njega startali dosta grubo, Mateo je ostati ležati i činilo se da nije dobro. Srećom, odmah je ustao i nastavio igrati.

Lovre Kalinić (od 76. minute) - Nije imao previše posla, udarac Manea završio je na prečki, dok je udarac Sanea završio pored gola... No, Lovre ima jako dobru sezonu i nema straha ako će morato u Rusiji stati na gol...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.